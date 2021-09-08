Сенсация в пользу Украины: результаты отбора ЧМ-2022 7 сентября, таблица

Во вторник, 7 сентября, 26 европейских футбольных сборных провели свои очередные поединки отбора на чемпионат мира-2022. Два матча прошли в группе D, где выступает и сборная Украины.

В этом квартете сборная Казахстана сотворила настоящую сенсацию в гостевой встрече против Боснии и Герцеговины. Казахи первыми повели в счете, однако затем хозяева смогли с пенальти забить ответный гол, а затем и выйти вперед. Судьбу встречи решил точный удар со штрафного на последних минутах.

Перед игрой букмекеры принимали котировки на этот результат с коэффициентом 6,0. Такой результат сохраняет для подопечных Петракова хорошие шансы на 2-е место в группе.

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Еще одни наши конкуренты, французы, благодаря дублю Гризманна разобрались с Финляндией.

Все результаты 7 сентября

Группа D

Босния и Герцеговина – Казахстан 2:2 (0:0, 2:2)

Голы: 0:1 – 51 Куат, 1:1 – 74, пенальти Пьянич, 2:1 – 85 Менало, 2:2 – 90 Зайнутдинов.

Босния и Герцеговина – Шехич, Хаджикадунич (Менало, 68), Ахмедходжич, Саничанин, Колашинац (Чивич, 46), Цимирот, Пьянич, Стеванович, Налич (Гояк, 54), Джеко, Демирович (Превляк, 79).

Казахстан – Шацкий, Малый, Марочкин, Быстров, Вороговский (Тайкенов, 83), Васильев (Оразов, 83), Логвиненко (Ерланов, 88), Тагыберген, Куат (Жарынбетов, 88), Жуков, Шушеначев (Зайнутдинов, 57).

Предупреждения: Хаджикадунич (30), Джеко (60), Зайнутдинов (70), Марочкин (71), Васильев (81).

Франция – Финляндия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 25 Гризманн, 2:0 – 53 Гризманн.

Франция – Льорис, Дюбуа (Мукиеле, 68), Зума, Кимпембе (Лангле, 90), Эрнандес, Погба, Рабьо, Варан, Марсьяль (Бен-Йеддер, 80), Гризманн (Тчуамени, 90), Бензема.

Финляндия – Градецки, Араюури, Вяйсянен, Уронен (Сойри, 62), О`Шонесси, Камара, Шюллер (Валакари, 62), Ниссиля (Кайринен, 73), Алхо (Райтала, 80), Похьянпало (Йенсен, 73), Пукки.

Предупреждения: Шюллер (3), Пукки (64), Араюури (72).

Группа А

Ирландия – Сербия 1:1 (0:1, 1:0)

Азербайджан – Португалия 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 26 Бернарду Силва, 0:2 – 31 Андре Силва, 0:3 – 75 Диогу Жота.

Азербайджан – Магомедалиев, Хагверди, Салахлы (Садыхов, 76), Гусейнов, Бадалов, Махмудов, Халилзаде (Горбани, 46), Алескеров, Гараев (Нуриев, 46), Озобич (Мустафаев, 62), Эмрели (Байрамов, 63).

Португалия – Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Пепе, Геррейру (Мендеш, 71), Моутинью (Жоау Мариу, 78), Бернарду Силва (Отавио, 78), Пальинья (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Диогу Жота (Гедеш, 78), Андре Силва.

Предупреждения: Пальинья (15), Алескеров (16), Горбани (60), Хагверди (77), Мендеш (90).

Группа F

Австрия – Шотландия 0:1 (0:1, 0:0)

Дания – Израиль 5:0 (3:0, 2:0)

Фарерские о-ва – Молдова 2:1 (0:0, 2:1)

Черногория – Латвия 0:0 (0:0, 0:0)

Норвегия – Гибралтар 5:1 (3:1, 2:0)

Нидерланды – Турция 6:1 (3:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 1 Классен, 2:0 – 16 Депай, 3:0 – 38, пенальти Депай, 4:0 – 54 Депай, 5:0 – 80 Тил, 6:0 – 90 Мален, 6:1 – 90 Ундер.

Нидерланды – Бейло, де Врей, ван Дейк, Думфрис (Ренсх, 71), Блинд, де Йонг (Копмейнерс, 46), Классен (Гравенберх, 71), Бергейс, Вейналдум (Тил, 61), Бергвейн (Мален, 61), Депай.

Турция – Чакыр, Сеюнджю, Айхан, Демирал, Мюльдюр, Йокушлу (Языджи, 90), Ундер, Кекчю (Туфан, 46), Чалханоглу (Дервишоглу, 86), Йылмаз (Актюркоглу, 65), Караман (Кабак, 46).

Предупреждения: Кекчю (14), Йокушлу (28), Вейналдум (31), Сеюнджю (36), Кабак (57), ван Дейк (78).

Удаление: Сеюнджю (44).

Группа H

Россия – Мальта 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 10 Смолов, 2:0 – 84, пенальти Бакаев.

Россия – Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ионов (Жемалетдинов, 79), Ерохин (Зобнин, 46), Захарян (Бакаев, 46), Баринов, Миранчук (Самошников, 58), Смолов (Заболотный, 71).

Мальта – Бонелло, Мускат, Борг, Аджиус (Шоу, 86), Теума (Мускат, 86), Аттард (Димек, 75), Камензули, Мбонг, Монтебелло (Сатариано, 66), Мбонг, Пизани (Каруана, 66).

Предупреждения: Миранчук (50), Борг (68), Камензули (83).

Хорватия – Словения 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 33 Ливая, 2:0 – 66 Пашалич, 3:0 – 90 Влашич.

Хорватия – Ивушич, Баришич, Ловрен (Чалета-Цар, 77), Юранович, Вида, Пашалич, Брозович, Ковачич (Иванушец, 76), Перишич (Чолак, 86), Крамарич (Оршич, 77), Ливая (Влашич, 58).

Словения – Облак, Мевля, Стоянович (Захович, 88), Балковец (Юрчевич, 66), Горенц-Станкович (Скубиц, 65), Ловрич, Бийол, Гнезда-Черин, Куртич, Иличич (Млакар, 54), Шешко (Шпорар, 65).

Предупреждение: Бийол (90)

Словакия – Кипр 2:0 (0:0, 2:0)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы расклады, как сборной Украины выйти в финальную часть ЧМ-2022.