Четыре победы: как сборная Украины играла с Казахстаном

В среду, 31 марта, в рамках отбора на чемпионату мира 2022 года состоится пятый матч между футбольными сборными Украины и Казахстана.

Ранее команды дважды пересекались в отборочном турнире на ЧМ-2006 и ЧМ-2010. Все четыре поединка, сыгранные между командами, закончились победой украинцев.

Первая встреча сборных случилась в сентябре 2004 года. Тогда подопечные Олега Блохина открыли счет в начале выездного матча благодаря голу Алексея Белика, но пропустили еще до перерыва. Уже в добавленное ко второму тайму время исход противостояния решил Руслан Ротань.

В повторном поединке Украина контролировала ход событий на поле и уверенно победила с результатом 2:0. Первый гол на свой счет записал Андрей Шевченко, а второй – защитник сборной Казахстана.

Ровно через четыре года после первой встречи состоялся третий матч между сборными (3:1). Наши соотечественники создали большое количество моментов и использовали три из них. Двумя мячами отличился Сергей Назаренко и еще одним – Шевченко.

Назаренко стал героем и второго поединка Украины и Казахстана (2:1) в отборе на ЧМ-2010. Сначала он сравнял счет потрясающим ударом со штрафного, а в начале второго тайма принес победу нашей команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренерский штаб Андрея Шевченко определился с футболистами, которые смогут помочь сборной в пятом матче между Украиной и Казахстаном.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.