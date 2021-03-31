Стала известна заявка сборной Украины на матч с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его штаб определились с окончательным списком футболистов, которые смогут помочь команде в матче третьего тура отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.
Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), в заявку на поединок вошли 23 футболиста. Полностью она выглядит следующим образом:
Голкиперы: Бущан, Пятов, Трубин
Защитники: Соболь, Забарный, Кривцов, Тымчик, Сирота, Михайличенко, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Зубков, Зинченко, Макаренко, Коваленко
Нападающие: Яремчук, Довбик, Мораес
Отметим, что в этот список не попали вратари Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык и защитник Ефим Конопля.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча против Казахстана, который начнется в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.
Как сообщал OBOZREVATEL, в активе нашей сборной 2 очка после двух туров. Сначала подопечные Шевченко сенсационно сыграли вничью с Францией, а затем на последних минутах упустили победу в поединке с Финляндией.