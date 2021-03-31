Чотири перемоги: як збірна України грала з Казахстаном

У середу, 31 березня, в межах відбору на чемпіонату світу 2022 року відбудеться п'ятий матч між футбольними збірними України та Казахстану.

Раніше команди двічі перетиналися у відбірковому турнірі на ЧС-2006 і ЧС-2010. Всі чотири поєдинки, зіграні між командами, закінчилися перемогою українців.

Перша зустріч збірних трапилася у вересні 2004 року. Тоді підопічні Олега Блохіна відкрили рахунок на початку виїзного матчу завдяки голу Олексія Бєліка, але пропустили ще до перерви. Вже у доданий до другого тайму час результат протистояння вирішив Руслан Ротань.

У повторному поєдинку Україна контролювала хід подій на полі та впевнено перемогла з результатом 2:0. Перший гол на свій рахунок записав Андрій Шевченко, а другий – захисник збірної Казахстану.

Рівно через чотири роки після першої зустрічі відбувся третій матч між збірними (3:1). Наші співвітчизники створили велику кількість моментів і використали три з них. Двома м'ячами відзначився Сергій Назаренко і ще одним – Шевченко.

Назаренко став героєм і другого поєдинку України та Казахстану (2:1) у відборі на ЧС-2010. Спочатку він зрівняв рахунок ідеальним ударом зі штрафного, а на початку другого тайму приніс нашій команді перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренерський штаб Андрія Шевченка визначився з футболістами, які зможуть допомогти збірній у п'ятому матчі між Україною та Казахстаном.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію зустрічі, яка почнеться о 21:45 за київським часом.