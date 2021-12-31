Четверо бандитов напали на партнера Зинченко по 'Манчестер Сити'

В неприятную ситуацию попал в четверг, 30 декабря, вечером защитник английского "Манчестер Сити" Жоау Канселу. 27-летний португалец подвергся нападению со стороны четырех преступников. В это время футболист находится с семьей в своем доме.

Об инциденте Канселу рассказал на своей странице в Instagram. Поведав о деталях происшествия, Жоау опубликовал фотографию своего травмированного лица.

"К сожалению, на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались причинить боль моей семье. Когда вы оказываете сопротивление, вот что происходит. Они забрали все мои драгоценности и оставили меня с лицом в таком вот состоянии. Не знаю, как можно быть настолько подлыми.

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Самое важное – это моя семья, и, к счастью, с ней все в порядке. После такого большого количества препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Остаюсь крепок и силен, как и всегда", – заявил Жоау.

Португальский защитник перебрался в Англию летом 2019 года из итальянского "Ювентуса". Сейчас сайт Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне АПЛ он забил один мяч в 19 матчах и получил пять желтых карточек.

Как сообщал OBOZREVATEL, "МанСити" выиграл 10-й матч подряд с рекордом Гвардиолы.