Зинченко в 'МанСити' провел матч с 9 голами, Ярмоленко не спас 'Вест Хэм'. Видео

В воскресенье, 26 декабря, в чемпионате Англии по футболу состоялось шесть матчей 19-го тура. Игры после католического Рождества традиционно называют Boxing Day. Приняли участие в них и оба украинских футболиста Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" Александра Зинченко обыграл "Лестер" с необычным счетом 6:3! Этот матч оказался самым результативным в Boxing Day со времени основания АПЛ в 1992 году, а украинец отыграл все 90 минут. Смотрите "голепад" на "Этихад Стэдиум".

Да и ранее всего дважды на Boxing Day забивали больше. В 1963 году "Фулхэм" разгромил "Ипсвич" со счетом 10:1, а "Блэкберн" – "Вест Хэм" – 8:2.

Кстати, "Вест Хэм" на этот раз довольно неожиданно уступил на своем поле скромному "Саутгемптону" – 2:3. Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте, но спасти лондонцев от неудачи ему не удалось.

Видео дня

"Саутгемптон" опередил "Эвертон" и поднялся лишь на 14-ю строчку таблицы. Смотрите обзор встречи.

После этой неудачи "молотобойцы" опустились на шестое место, пропустив вперед "Тоттенхэм", который голами своих лидеров разобрался с "Кристал Пэлас" – 3:0. "Шпоры" продолжили свою серию без поражений в день после Рождества до 15 матчей (12 побед, 3 ничьи). Подобным успешным выступлением не может похвастаться ни один клуб лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6-кратному чемпиону Украины предложили должность в "Манчестер Сити".

Тем временем, стала известна зарплата Миколенко в "Динамо" и в "Эвертоне": квартира в неделю.