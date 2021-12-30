'МанСити' с рекордом Гвардиолы выиграл 10-й матч подряд, 'Челси' пропустил в концовке. Видео

Два матча с участием лидеров состоялись в английской футбольной Премьер-лиге в среду, 29 декабря, вечером. "Манчестер Сити" без украинца Александра Зинченко, который остался в запасе, скромно обыграл на выезде середняков из "Брентфорда" – 1:0.

Единственный мяч уже на 16-й минуте забил молодой форвард Фил Фоден после флангового прострела Кевина де Брюйне. Судьям понадобилась помощь VAR, чтобы определить отсутствие офсайда. Смотрите лучшие моменты игры.

Таким образом, "МанСити" выиграл 10-й матч подряд. Для 50-летнего испанского тренера Пепа Гвардиолы это уже четвертая подобная серия с момента прихода в клуб в 2016 году. Уроженец Каталонии обновил свой же рекорд: до него в Англии ни одному наставнику не удавалось побеждать в 10 поединках подряд более двух раз.

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А в другой встрече дня "Челси" на своем поле упустил победу над "Брайтоном" на 91-й минуте – 1:1. На гол бельгийца Лукаку ответил бывший форвард "Арсенала" Уэллбек. Интересно, что "Брайтон" набрал пять очков благодаря голам на 90-й минуте или в добавленное время – больше, чем какая-либо другая команда АПЛ в нынешнем сезоне.

После матчей среды "Манчестер Сити" оторвался от "Челси" уже на восемь очков, от "Ливерпуля" – на девять.

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