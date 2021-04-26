Чемпионство "Динамо" и провал Суперлиги: обзор спортивных СМИ

Начало отчетной недели ознаменовалось настоящей информационной лавиной, связанной с объявлением о создании европейской Суперлиги. Шумный стремительный вал в итоге сошел без особых жертв и разрушений. Оставив, правда, после себя массу вопросов. А завершающим аккордом футбольной семидневки стало закономерное и уверенное оформление киевским "Динамо" чемпионства Украины.

ЦИНИЧНАЯ ПОПЫТКА ПРИСВОИТЬ ФУТБОЛ

В воскресенье вечером, меньше чем за сутки до презентации нового формата Лиги чемпионов от УЕФА, 12 клубов Старого Света огорошили футбольный мир новостью о запуске Суперлиги. В круг учредителей вошли английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси", испанские "Атлетико", "Барселона" и "Реал", итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус".

Всего в новом турнире, старт которого был запланирован на август, организаторы видели 20 топ-клубов. Гранды задекларировали желание продолжать участвовать в своих национальных первенствах, но международные супер-состязания проводить вне патроната УЕФА, самостоятельно определяя формат и ведя бухгалтерию. В качестве финансового гаранта Суперлиги выступил один из крупнейших американских банков, бюджет турнира на первое время должен был составить порядка 5,4 миллиарда долларов.

Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес, его заместителями – Джоэль Глэйзер ("МЮ") и Андреа Аньелли ("Ювентус").

Учитывая тот факт, что на следующий день собирался очередной Конгресс УЕФА, заявление раскольников выглядело неприкрытым вызовом. Ответ последовал незамедлительно. Заручившись поддержкой ФИФА, национальных ассоциаций Англии, Испании и Италии, а также профессиональных лиг этих стран, Европейский футбольный союз выступил с первым заявлением.

"Мы будем едины в наших усилиях, чтобы предотвратить этот циничный проект, проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда солидарность нужна обществу больше, чем когда-либо, – цитирует документ Ua.tribuna.com (18.04.21). – Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях – как судебном, так и спортивном, – чтобы создания Суперлиги не произошло. В основе футбола лежат честная конкуренция и спортивные ценности; по-другому и быть не может".

В рамках Конгресса была принята резолюция, которую подписали представители всех 55 ассоциаций-членов УЕФА.

"Закрытая "Суперлига" противоречит самой идее европейскости – идее единства, открытости, взаимопомощи и главенства спортивных ценностей, – сказано там. – УЕФА и его членские ассоциации верят в истинно европейскую модель, которая основывается на открытых соревнованиях, солидарности и перераспределении, так как это обеспечивает жизнеспособность и развитие футбола на благо всех сторон, а также стимулирует европейские ценности и социальное влияние" (Uefa.com, 20.04.21).

В резолюции подчеркивается ошибочность позиции клубов-заговорщиков, которые закрыли глаза на то, что своего сегодняшнего статуса они достигли не в изоляции, но в рамках динамичной европейской системы, где большие, средние и малые клубы вносят общий вклад в успехи и неудачи каждого. Настаивать на исключительном праве "отделиться" и в узком кругу претендовать на общее наследие – это явное оскорбление европейских ценностей.

"УЕФА, его ассоциации и все, кто любит футбол, твердо стоят на своем и в максимально возможной степени будут решительно сопротивляться и бороться против данного шага владельцев этих клубов и их сторонников, – читаем на официальном ресурсе Европейского футбольного союза (Uefa.com, 20.04.21). – Мы знаем, какие моральные ценности поставлены на карту, и будем защищать футбол от эгоистичного клана, который не интересует игра. Европейский футбол – это мы. Не они".

Само собой разумеется, Суперлига стала главной темой обсуждения в кулуарах Конгресса УЕФА и общения с прессой главы организации Александера Чеферина. Его флеш-интервью и выступление на брифинге моментально разлетелись по миру хлесткими цитатами.

"УЕФА распределяет 90% всех доходов. Мы финансируем молодежные, любительские, женские команды, детский фонд, благотворительные проекты, – приводит слова Чеферина Ua.tribuna.com (19.04.21). – В Суперлиге же все упирается в деньги для дюжины... На мой взгляд, эта идея – плевок в лицо всем любителям футбола. И мы не позволим отобрать у нас наши ценности".

"Но я спокоен, даже рад, что так произошло, – ретранслирует мысли президента УЕФА "Спорт-Экспресс". – Теперь известно, кто есть кто. Понятно, кто честен, кто оказался в футболе из-за любви к нему, а кто – по другим причинам" (Sport-express.ru, 19.04.21).

Чеферин отметил: горстка клубных боссов решила извлечь выгоду из сложной ситуации, в которой мировой футбол оказался в последнее время, чтобы навязать свои требования и прибрать к рукам общее наследие.

"Главной целью для некоторых стало не украшение клубной коллекции новыми трофеями, а наполнение банковского счета, – читаем на Uefa.com (20.04.21). – Презрительное отношение к более скромным клубам, к уважающим традиции болельщикам и к футбольным институтам сменяет этику. Эгоизм сменяет солидарность. Деньги стали важнее славы, жадность – важнее верности, дивиденды – важнее страсти.

Организаторы Суперлиги пытаются присвоить футбол, один из последних оставшихся коллективных активов общества. Но мы были готовы к этим вызовам, мы ждали этого... И у нас есть поддержка подавляющего большинства клубов, включая гигантов игры, которые уважают футбол, его историю и его идеалы".

Чеферин не скрывал эмоций перед микрофонами, раскрывая некоторые подробности своего общения с руководителями клубов, нанесшими внезапный удар в спину футболу. Акцентировал внимание на том, что заявление о Суперлиге было опубликовано ночью, поэтому пока рано говорить о каких-то конкретных шагах противодействия – команда юристов в срочном порядке изучает ситуацию. Впрочем, некоторые предполагаемые меры словенец все же озвучил.

"Футбол существует для всех. Это не инструмент для зарабатывания денег. Он часть нашей культуры, клубы – часть нашей истории, – цитата из того же "СЭ". – УЕФА и весь футбольный мир объединились против позорного предложения нескольких европейских клубов, ведомых чувством жадности, и ничем больше. Как было заявлено ФИФА и шестью конфедерациями, те, кто станет играть за команды, которые могут выступить в такой закрытой лиге, не смогут выступать на чемпионатах мира и Европы. Им запретят представлять национальные сборные на любых турнирах" (Sport-express.ru, 19.04.21).

Юрист по образованию, Чеферин наверняка не стал бы бросать слов на ветер. С другой стороны, и организаторы Суперлиги, привлекая под ее вывеску крупнейшие футбольные и финансовые бренды, просто обязаны были просчитать все судебные, коммерческие и репутационные риски, предвидеть шаги УЕФА и подстраховаться у адвокатов. Флорентино Перес на словах категорически отмел возможность наказаний для участников Суперлиги. Был даже обнародован предварительный вердикт Коммерческого суда Мадрида, запрещавший третьим лицам, включая УЕФА и ФИФА, препятствовать запуску Суперлиги, применять какие-либо санкции в отношении ее клубов-участников, а также их футболистов и тренеров.

Однако уже спустя несколько часов новый турнир стал рассыпаться на глазах. Сначала один за другим официально объявили о выходе из проекта английские клубы, за ними – остальные, кроме "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

"Учитывая текущие обстоятельства, мы должны пересмотреть наиболее подходящие шаги для изменения формы проекта, всегда держа в виду наши цели – предложить болельщикам наилучшие возможные впечатления, одновременно увеличивая выплаты солидарности для всего футбольного сообщества", – сказано в специальном релизе Суперлиги, возвестившем о том, что проект приостанавливается (Footboom.com, 21.04.21).

КИЛЛЕРЫ ПОПАЛИ... В СЕБЯ

Промежуточный итог: первоначальное громкое заявление богачей оказалось поспешным, а сама идея – не до конца проработанной, сырой. Весь пар ушел в гудок, вызвав волну сарказма и ударив по репутации клубов-раскольников.

"Это было совсем как в боксе – целые сутки трепали языком, а затем улетели в нокаут с первого удара, – резюмирует Богдан Грыщук, автор портала "Спортарена". – Организаторы Суперлиги подготовили самый быстрый футбольный турнир в истории: он состоялся в течение всего одного дня, а проиграли в нем ровно все.

Это были самые смешные и парадоксальные сутки в истории большого футбола. Они объединили на мгновение левых интернационалистов и ультраправых почвенников, свели вместе интересы толстосумов из ФИФА и УЕФА, а также фанатов-неформалов, которые раньше запускали слоганы и баннеры "УЕФА – мафия".

Всё это случилось потому, что "революционеры" очень плохо подготовились к мятежу и не продумали самых очевидных следствий своих действий" (Sportarena.com, 22.04.21).

Частенько в спорте фаворит терпит оглушительное поражение из-за недооценки соперника. По мнению автора, которое так или иначе суммирует многие умозаключения его коллег, "путчисты" недооценили несколько важнейших факторов. Во-первых, болельщиков, чьим мнением толстосумы даже не удосужились поинтересоваться. Во-вторых, своих же подопечных – игроков и тренеров, далеко не все из которых идею Суперлиги восприняли на "ура". В-третьих, позицию национальных ассоциаций, чьи права и интересы оказались бы жестко ущемлены. И, пожалуй, главным просчетом оказалась недооценка УЕФА и его руководства, проявивших твердость и последовательность на фоне не слишком внятной риторики оппонентов.

"ФИФА и УЕФА выплачивают деньги на массовый футбол, они проводят не интересные большинству фанатов, но исключительно полезные юношеские и массовые турниры, – разбирает ситуацию Б.Грыщук. – Они инвестируют в проекты по созданию стадионов, ДЮСШ, школ для футбола. Они жестко регулируют вопросы подготовки тренеров, деятельности агентов и посредников, регламента трансферов и заявок. Это колоссальные вопросы, которые шлифовались десятилетиями.

Суперлига о них даже не говорила. Ни слова, кроме обещанных нескольких миллиардов клубам-раскольникам. А как же массовый футбол? А как же детско-юношеский? А сборные? Сейчас на всё это раскошеливаются ФИФА и УЕФА – и нам кажется, будто так и нужно. А если свалить колоссов, готовы ли "Реал" и "Юве" тратиться на стадионы с искусственным покрытием в Андорре и Северной Македонии? А они будут финансировать подготовку арбитров в Уэльсе или Гибралтаре? Они задумывались, что будет с футболом сборных?

Нет, они только сверлили глазами банковские пять миллиардов. И именно поэтому не нашли понимания и поддержки" (Sportarena.com, 22.04.21).

Журналист обозначил только малую часть чисто технических на первый взгляд аспектов, которые остались без должного внимания "реформаторов" и не дали Суперлиге реализоваться. Можно добавить сюда вопросы телевизионных прав, спонсорских соглашений, контрактов игроков и наставников, взаимоотношений с федерациями. Слишком много отличий у европейской модели спорта и у модели американской, которую, по сути, Суперлига и должна была воплощать, пусть и в несколько адаптированном варианте.

"Национальные ассоциации высказали свое мнение о том, что этот турнир не может заменить стройную систему, выстроенную за многие годы УЕФА и ФИФА, и это совершенно органично. Этот турнир не имеет никаких, на мой взгляд, перспектив, – высказал суждение на животрепещущую тему почетный член УЕФА Григорий Суркис. – Создание Суперлиги разрушает европейский и мировой футбольный правопорядок... Это полное разрушение трансферной политики, это отлучение от принципов справедливости и солидарности этих процессов" (Footclub.com.ua, 21.04.21).

Григорий Михайлович привел пример того, как создание Суперлиги ударило бы по украинскому футболу. Александр Зинченко, игрок "Манчестер Сити", не смог бы защищать честь своей страны в составе сборной. Каким образом решался бы этот вопрос? Как бы компенсировался ущерб? Как бы и кто оправдывал возможную дисквалификацию одного из лидеров национальной команды нашим болельщикам? Неужто сам Флорентино Перес?..

Человек с богатейшим опытом работы в руководящих структурах УЕФА, Г.Суркис приветствует решительность этой организации, которая, по его мнению, действительно стоит на страже интересов футбола.

"Когда наш мир постигла катастрофа с Covid, УЕФА в это время продемонстрировал, что эта организация имеет возможности и делает все, чтобы преодолевать преграды и проводить великолепные по своему статусу соревнования, – сказал бывший вице-президент Европейского футбольного союза (Footclub.com.ua, 21.04.21). – Мы стоим на пороге финальной части ЕВРО-2020. Я бы скорее сосредоточился на этом. У УЕФА есть заботы совершенно другого характера, нежели заниматься полемикой с людьми, философия которых не созидать, а разрушать".

"Всегда должно быть разумное решение. Разумное, справедливое, честное, понятное, самое главное – дающее возможность рассчитывать на то, что не группка богатых и без того клубов, хотят увеличить свои прибыли за счет клубов, которые не имеют на сегодняшний день таких возможностей. Они не дают перспектив клубам, которые не имеют такой финансовой подушки, рассчитывать на успехи в таких турнирах, я уже не говорю об участии. Не финансовые, а возможности участия.

Эта группка клубов на сегодня эти возможности даже не перечеркивает, а убивает. Они киллеры футбола, в полном смысле этого слова", – вынес Г.Суркис свое жесткое резюме (Footclub.com.ua, 21.04.21).

По мнению Суркиса, который в бытность президентом киевского "Динамо" отказался вступить в известный проект G-14, руководители клубов, пытавшихся создать Суперлигу, повели себя не только непорядочно, но и непрофессионально в плане ведения бизнеса и ответственности перед другими участниками футбольного процесса.

"Глупость, бездарность, помноженная на шантаж со стороны двенадцати клубов заключается, на мой взгляд, прежде всего в следующем – УЕФА подписывает долгосрочный контракт, где внутри находятся и эти 12 клубов, – отметил Григорий Михайлович в интервью телеканалу "Интер". – То есть, УЕФА должен был поднять руки вверх, согласиться с созданием Суперлиги и фактически не выполнить свои обязательства перед теми, кто купил маркетинговые и спонсорские права, перед телевизионной аудиторией, то есть, перед теми, кто приобрел телеправа! Это что, диалог равных партнеров?

Если говорить объективно, то все обязательства перед клубами, перед Национальными Ассоциациями, УЕФА выполняет несмотря на кризис. Это сегодня заслуживает высочайшего уважения и, кстати, доверия" (Podrobnosti.ua, Fcdynamo.kiev.ua, 26.04.21).

БОЛЬШЕ ФОРМАТОВ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Накануне Конгресса УЕФА в швейцарском Монтрё состоялось заседание исполкома организации. Одним из основных пунктов повестки дня было утверждение нового формата клубных турниров с сезона 2024/25.

Изменения призваны обеспечить благоприятное будущее европейского футбола на всех уровнях и удовлетворить интересы всех сторон. Единогласная приверженность идее открытых соревнований и соблюдению спортивного принципа направлена также на общую цель: защиту национальных чемпионатов.

"Усовершенствованный формат по-прежнему делает реальной мечту каждого европейского клуба попасть в Лигу чемпионов УЕФА благодаря футбольным результатам. Он обеспечивает жизнеспособность, процветание и рост в долгосрочной перспективе для всех членов европейской футбольной семьи, а не только для малого самопровозглашенного картеля... Последние два года мы вели масштабные консультации и заручились единогласной поддержкой нашего предложения. Мы убеждены, что данные реформы обеспечивают достижение этих целей", – цитирует президента УЕФА Александера Чеферина официальный сайт организации (Uefa.com, 19.04.21).

Количество участников Лиги чемпионов УЕФА увеличится с 32 до 36. Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге по так называемой швейцарской системе. Каждый клуб проведет на общем этапе минимум 10 матчей против десяти соперников (пять дома, пять в гостях). Восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим в плей-офф.

Подобным образом изменится и формат Лиги Европы (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций УЕФА (6 матчей на общем этапе). Количество участников общего этапа двух этих турниров также может увеличиться до 36.

"Формат, который предлагает УЕФА, во-первых, как раз дает возможность не надеяться, а быть уверенным, что проходных матчей не будет, – считает Григорий Суркис. – Привлекательности будет больше, потому что каждая команда проведет на четыре матча, в обязательном порядке, больше. Избирательность этой системы, швейцарской, дает возможность как раз грандам встречаться между собой чаще... Особенности швейцарской системы как раз в том, что гранды будут чаще встречаться между собой... Я уверен, что этот формат даст возможность подписать еще на бо?льшие суммы контракты по спонсорским правам, телевизионным правам, продать, естественно, дороже. И соответственно клубы-участники нового формата получат ещё больше денежных средств для инвестирования их в футбол" (Podrobnosti.ua, Fcdynamo.kiev.ua, 26.04.21).

ФЕМИДА С ЗАМЫЛЕННЫМИ ГЛАЗАМИ

Самые резонансные информационные поводы на отечественном футбольном "поле" до воскресенья формировались в полуфинальных противостояниях розыгрыша Кубка Украины. По их итогам выяснилась пара непосредственных соискателей почетного трофея. 13 мая в Тернополе за приз поспорят киевское "Динамо" и луганская "Заря".

Несмотря на то, что соперник киевлян – "Агробизнес" – в предыдущем раунде оставил за бортом турнира донецкий "Шахтер", дуэль без пяти минут чемпиона страны с представителем первой лиги таила меньшую интригу, нежели спор коллективов элиты – "Зари" и "Александрии".

Луганчане открыли счет в гостевом матче, но на последних минутах хозяева восстановили равновесие, реализовав небесспорный пенальти. Судьбу финальной путевки пришлось в конце концов решать в серии послематчевых 11-метровых, поскольку овертайм завершился безрезультатно. Точнее, мяч все-таки побывал в воротах "Александрии", но рефери Игорь Пасхал гол отменил. Самым обсуждаемым и стал именно этот эпизод: с учетом стадии состязаний, уместно говорить о том, что явная ошибка судьи рисковала извратить исход всего турнира, а также поставить под сомнение легитимность еврокубкового представительства Украины.

"После подачи углового Вернидуб забил гол, однако арбитр его отменил… Почему? – интересуется Андрей Фесун (Footboom.com, 22.04.21). – Всех интересовал только этот вопрос, когда раз за разом крутился повтор эпизода. Комментаторами строились различные догадки, пока Лучано Лучи не прислал Виктору Вацко сообщение с пояснением: фол Вернидуба на Бондаренко. И здесь у Виктора "упала планка": "Камеру купиль, монитор купиль, а судить не купиль", – произнес Вацко.

И он полностью прав! Если там был забит гол, почему арбитр проигнорировал VAR? Вообще глупость несусветная! Оказывается, офсайд можно фиксировать уже по завершении игрового эпизода, попутно пересматривая повтор, а в полуфинале в овертайме свистеть фол в голевом эпизоде и даже не удосужиться посмотреть, что принято ошибочное решение".

"Найцікавіше, що ще до удару капітана "Зорі" прозвучав свисток Ігоря Пасхала про зупинку гри, – развивает тему Игорь Семйон (Ua-football.com, 21.04.21). – Природу цього свистка суддівські експерти не розуміють. Якщо це свисток про завершення екстратайму, то так не робиться. Адже якщо суддя дозволив подати кутовий, то повинен був дочекатися завершення епізоду. Якщо цей свисток сигналізував про гру рукою Шахаба, то це груби помилка – м'яч влучив у спину. Якщо ж Пасхал вгледів фол Вернидуба на Бондаренкові, то це також помилковий вердикт".

Если доводить ситуацию до абсурда, можно представить себе картину: мяч, скажем, катится в пустые ворота, ему остается преодолеть несколько метров, и в этот момент звучит сигнал об истечении игрового времени – даже если снаряд оказывается в сетке, гол не засчитан.

В многословной оценке Комитета арбитров ФФУ, преждевременный свисток Пасхала трактуется как решение, которое не отвечало главным принципам "здравого смысла" и "духа Правил игры".

"Такі дії арбітра не дали жодного шансу ВАА (VAR) виправити цю ситуацію та зарахувати гол, тому що м’яч перетнув лінію воріт уже після того, як пролунав сигнал свистком від арбітра про завершення тайму, і зміна будь-якого рішення арбітра стала неможливою", – читаем в обосновании на официальном сайте ФФУ/УАФ (Uaf.ua, 23.04.21).

Пусть и со второй попытки, пусть и выставив в неприглядном свете своего итальянского куратора, который фактически расписался в профнепригодности, Комитет арбитров признал ошибку Пасхала. Логично было бы ожидать в отношении проштрафившегося рефери каких-то санкций. Однако и сам главный арбитр, и шестеро из девяти членов бригады, обслуживавшей кубковый матч, тут же получили назначения на ближайший тур Премьер-лиги!

"Це нормально? – восклицает в своем материале Игорь Семйон. – Яке покарання несуть винні? Коли працювати над помилками, якщо між матчами перерва в три-чотири дні, які йдуть на переїзди? Невже країна така убога на суддівські таланти, що шестеро з дев'яти фігурантів провалу вже за три-чотири дні мусять працювати на інших матчах?

Скільки ще потрібно скандалів та зіпсованих матчів, аби бодай щось змінилося на краще?" (Ua-football.com, 23.04.21).

Другой полуфинал Кубка Украины также не обошелся без судейского ляпа и последующей топорной попытки Комитета арбитров выдать карася за порося. В одном из эпизодов футболист "Агробизнеса" сыграл в ногу динамовцу Александру Сироте. Рефери Максим Козыряцкий сначала без колебаний указал на 11-метровую отметку, предъявив нарушителю желтую карточку. Но по итогам консультаций с бригадой ВАР пенальти и предупреждение были отменены и назначен штрафной в противоположную сторону!

По версии Комитета арбитров все произошло следующим образом.

"У цьому ігровому епізоді обидва гравці, №34 ФК "Динамо" та №17 ФК "Агробізнес", мали намір і можливість зіграти рівновіддаленим м’ячем ногою, але гравець ФК "Динамо" виявився спритнішим, на якусь мить випередив свого опонента, зіграв у м’яч, після чого здійснив наступ (кінцівкою бутси) на ногу гравця ФК "Агробізнес"... Ініціатором цього наступу на ногу (на що відреагував арбітр) був гравець №34 ФК "Динамо", і така ситуація мала би трактуватися як ігрове зіткнення, яке не підлягає покаранню (гра у футбол припускає наявність фізичних контактів)" (Uaf.ua, 23.04.21).

Капитан "Агробизнеса" Игорь Курило – тот самый игрок, боровшийся за мяч с Сиротой, был уверен, что пенальти назначен абсолютно обоснованно, в чем признался после матча.

"Якщо чесно, думав, що там було пенальті, – сказал он в интервью Николаю Тимощуку (1927.kiev.ua, 23.04.21). – Навіть не сперечався. Коли арбітр пішов дивитися ВАР, то гравці "Динамо" говорили, що він перевіряє – це червона картка, чи жовта. Надії на те, що я не фолив – не було. Як виявилось, суддя по-іншому трактував цей момент після перегляду і скасував пенальті. Сирота був перший на м'ячі, проштовхнув його далі, хоча я теж зазнав удару, але, мені здавалось, що я порушував".

После таких историй возникают вопросы не только насчет "здравого смысла", но – прежде всего – насчет квалификации украинских арбитров. Их отличает поразительное умение создавать своими решениями сущий хаос на поле, а "плодотворное" сотрудничество с ВАР этот хаос только множит.

А главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков публично озаботился другим: за кого Лучи и его подопечные держат всех остальных участников футбольного процесса?

"Обязательно прочитайте и убедитесь: нас держат даже не за идиотов, а за кое-кого похуже. Параллельно пересмотрите видео: Сирота играет В МЯЧ! Как он может быть виноват в том, что Курило, "пытаясь избежать столкновения", о Боже, ударил ему в ногу?!" – возмущается журналист в своем Telegram-канале (Dynamomania.com, 23.04.21).

В тот же день, когда Комитет арбитров обнародовал свой нелепый официоз, отечественные СМИ, ссылаясь на телеграм-канал "Динамо Киев Inside", размножили новость: Лучано Лучи вскоре покинет свой пост.

"Изменений в руководстве Комитета арбитров УАФ в ближайшее время не планируется, – опубликовал ответ из ведомства на свой запрос сайт "ФутБум". – Просим отечественные СМИ тщательно проверять информацию, особенно – из анонимных источников. И в случае необходимости обращаться в пресс-службу УАФ – мы всегда готовы вам помочь" (Footboom.com, 23.04.21).

НЕНАВИСТЬ ПО ТАРИФУ УАФ

К счастью, эпизоды с отмененным голом в ворота "Александрии" и с несостоявшимся пенальти в ворота "Агробизнеса" не повлияли на окончательный итог кубковых полуфиналов. "Динамо", которое на момент столкновения Забарного и Курило вело в счете 1:0, вскоре забило второй мяч, сняв вопросы о победителе, а завершило игру и вовсе крупно – 3:0. Киевляне сделали еще один шаг к золотому "хет-трику". Они стартовали в сезоне с триумфа в Суперкубке страны, за три тура до финиша первенства оформили досрочное чемпионство, а завершающим аккордом в мажоре для бело-синих может стать финальный кубковый матч против "Зари".

Истинные поклонники самого титулованного и самого популярного клуба Украины снова воспряли духом. Их любимцы после нескольких невыразительных лет демонстрируют отличные результаты, подкрепляя их поистине чемпионской игрой. Главная заслуга в этом принадлежит, естественно, наставнику – Мирче Луческу. Он сполна оправдал надежды руководства клуба, а в чем-то, откровенно говоря, и "перевыполнил" их.

Впрочем, есть шайка-лейка, которую успехи "Динамо" не радуют – якобы именно по причине того, что эти достижения добыты под руководством румынского специалиста. Обращаясь к приведенным выше словам Григория Суркиса, членов этого мизерного сообщества вполне можно назвать киллерами футбола. Они пытаются всколыхнуть своими тупо-агрессивными призывами социальные сети, устраивают митинги, срывают футбольные спектакли. Эти так называемые "ультрас" отметились и на стадионе в Тернополе, скандируя обидные лозунги в адрес Луческу. Тренер в общении с этим сбродом был краток: "Вы – не "Динамо"!"

"Это просто группа людей, которые хотят быть выше футболистов, выше команды, – прокомментировал Мирча ситуацию. – Я не считаю их болельщиками. Они не имеют никакого отношения к "Динамо". Настоящий болельщик всегда должен поддерживать свою команду. К счастью, на стадионе в Тернополе таких оказалось подавляющее большинство, вы сами могли это слышать" (Dynamo.kiev.ua, 21.04.21).

Прямо у скамейки запасных за тренера вступились игроки "Динамо", словесно урезонившие распоясавшихся молодчиков. В интервью наболевшую тему затрагивали и участники поединка.

"Людям, которые поддерживали тренера, спасибо большое. Очень приятно играть при поддержке болельщиков. А те, кто освистывал Луческу, лично мне неинтересны", — сказал в эфире телеканала "Футбол 1" Виталий Миколенко (Dynamo.kiev.ua, 21.04.21).

Любопытно, что в ответ на провокацию остальные зрители на трибунах арены сначала освистали "ультрас", а затем стали скандировать: "Луческу! Луческу!". Приветствия были слышны и около стадиона, собравшиеся тепло проводили динамовский автобус в аэропорт, а перед тем румынский специалист отблагодарил местную торсиду импровизированной автограф-сессией.

"Мне не понятен сам посыл этой риторики, – удивляется относительно не стихающих вот уже девять месяцев протестов ведущий передачи "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. – Я так понимаю, что результаты "Динамо" в этом сезоне никак не оправдывают то, что командой руководит конкретно Луческу. То есть можно болеть за команду и при этом ненавидеть главного тренера. Радоваться успехам "Динамо" и абсолютно не замечать, благодаря кому эти успехи достигнуты.

По-моему, это максимально странная тема. Тогда давайте пересадим очередное динамовское сердце и будем получать мазохистское удовольствие от того, что мы не играем в Лиге чемпионов, что команда годами не видит трофеев во внутреннем чемпионате.

Мне кажется, в мире есть три категории людей, которые любят страдать. Это поэты эпохи возрождения, актеры, которые работают по системе Станиславского и фанаты "Динамо", – цитирует журналиста Heageoffootball.com (22.04.21).

ЗОЛОТОЙ МАТЧ "ДИНАМО" И ЗОЛОТОЙ ВЕК ЛУЧЕСКУ

Зато никто не мешал эмоциональной и искренней атмосфере момента долгожданного динамовского триумфа – с купанием главного тренера в брызгах шампанского, восхождением на импровизированный подиум и спонтанной фотосессией красивой молодой команды, построенной Луческу. Она завоевала 16-й титул чемпиона Украины и 29-й, включая "золото" эпохи СССР.

Наверняка анализ качественно новой игры "Динамо", попытка раскрыть секреты успеха Мирчи и его подопечных станут доминирующими темами следующей недели. Пока же нельзя не отметить 13-очковый отрыв чемпиона от ближайшего преследователя, впечатляющую победную серию бело-синих и украинскую основу команды, где превалируют воспитанники собственной школы. Символично, что именно один из них, Илья Забарный, открыл счет в поединке с "Ингульцом". Это был первый гол 18-летнего защитника во взрослом футболе. И гол этот стал не просто победным, а – чемпионским!

"Главным нашим приоритетом на этот сезон было создание здоровой, соревновательной конкуренции в команде, – поделился Луческу на послематчевой пресс-конференции первыми впечатлениями от удачной работы. – Нам это удалось сделать. Благодарен ребятам, поздравляю их с чемпионством! Было нелегко меня выдерживать все эти месяцы: я оказывал давление, но без этого невозможно было добиться того, чего мы добились. Это один из важнейших компонентов успеха.

Если меня спросят, в чем разница между нынешней командой и той, которую я принял 1 августа, то я в первую очередь скажу, что разница в том, что ребята приобрели менталитет победителей. Чемпионами стали те же футболисты, что были в "Динамо" и раньше, но самое главное – это не талант, а ежедневная работа. Ребята ежедневно жили с мыслью о том, чтобы стать чемпионами" (Dynamo.kiev.ua, 25.04.21).

Именинником чувствовал себя и Игорь Суркис. Посвятив победу отцу, недавно покинувшему этот мир в возрасте 101 года, президент "Динамо" отдал должное триумфаторам и пунктирно очертил ближайшие планы коллектива.

"Скажу прямо: назначая главным тренером Мистера, я рисковал. Но этот риск оправдывается. Я очень благодарен Мирче Луческу, и дай бог ему здоровья, чтобы он еще много лет мог работать на таком уровне, – цитирует интервью Игоря Михайловича программе "Профутбол Digital" официальный сайт киевского клуба. – Хочу сказать огромное спасибо главному тренеру, который за короткий период сумел создать боеспособную команду.

Только слепой не видит, что команда поднялась на качественно новый уровень, что она играет по-другому, зная, чего хочет на футбольном поле.

Сегодня это единый коллектив, который, добившись определенного прогресса, должен идти дальше. Думаю, пора уже замахнуться на достижения и в Европе" (Fcdynamo.kiev.ua, 25.04.21).

Президент клуба не забыл сказать теплые слова в адрес персонала клуба, сотрудников базы и медиков, которые помогли "Динамо" преодолеть тяжелый пандемический год. Поблагодарил и поклонников команды.

"У основной массы болельщиков сегодня праздник. Несмотря на то, что на стадионе отсутствуют зрители, энергетически чувствуется, что миллионы людей поддерживали нашу команду на протяжении сезона", – сказал Игорь Суркис (Fcdynamo.kiev.ua, 25.04.21).

К слову, автобус с чемпионами далеко не сразу смог заехать на территорию клубной базы – для начала футболисты и тренеры выслушали поздравления от фанатов, собравшихся у ворот тренировочного комплекса в Конча-Заспе. Лишенные возможности присутствовать на трибунах стадиона, болельщики таким образом все же нашли способ поприветствовать любимцев.

Впереди у "Динамо" – три оставшихся матча Премьер-лиги и кубковый финал. Затем – новый сезон, в котором киевляне обеспечили себе место в групповом турнире Лиги чемпионов. Прекрасно отработав первый год контракта, Мирча Луческу наверняка на вторую половину срока будет ставить перед коллективом новые высокие цели. Бодрости духа, оптимизма, уверенности в себе и правильности выбранного пути тренеру не занимать. Беседуя на днях с репортером итальянской газеты Tuttosport, румынский специалист, в частности, отметил: "В 75 лет ощущения – словно это мой золотой век. В Киеве и "Динамо" я также чувствую себя прекрасно и уходить не собираюсь".