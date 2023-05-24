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Чемпионат Испании убрал флаг Украины из трансляции. Названа причина

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
7,0 т.
Чемпионат Испании убрал флаг Украины из трансляции. Названа причина

Чемпионат Испании по футболу в 36-м туре убрал флаг Украины в своей трансляции. После начала полномасштабного вторжения России Ла Лига размещала желто-синюю плашку рядом со счетом.

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Чемпионат Испании убрал флаг Украины из трансляции. Названа причина

Теперь вместо украинского флага появился слоган "В единстве против расизма".

Чемпионат Испании убрал флаг Украины из трансляции. Названа причина

Таким образом Ла Лига решила поддержать нападающего мадридского "Реала" Винисисуа Жуниора, который в прошлом туре подвергся расистским оскорблениям.

Чемпионат Испании убрал флаг Украины из трансляции. Названа причина

В матче 35-го тура "Валенсия" – "Реал" (1:0) местные болельщики оскорбляли бразильца, называя его "обезьяной" и "дураком", что привело к скандалу с игроками "Реала". В результате поединок был остановлен на 8 минут.

Чемпионат Испании убрал флаг Украины из трансляции. Названа причина

В 36-м туре на 20-й минуте встречи "Реал" – "Район Вальекано" болельщики мадридцев устроили овацию в честь Винисуса. Игрок выступает под 20-м номером.

Футболисты "сливочных" также вышли на встречу в футболках с 20-м номером в честь своего партнера по команде.

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