Чемпионат Испании убрал флаг Украины из трансляции. Названа причина

Чемпионат Испании по футболу в 36-м туре убрал флаг Украины в своей трансляции. После начала полномасштабного вторжения России Ла Лига размещала желто-синюю плашку рядом со счетом.

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Теперь вместо украинского флага появился слоган "В единстве против расизма".

Таким образом Ла Лига решила поддержать нападающего мадридского "Реала" Винисисуа Жуниора, который в прошлом туре подвергся расистским оскорблениям.

В матче 35-го тура "Валенсия" – "Реал" (1:0) местные болельщики оскорбляли бразильца, называя его "обезьяной" и "дураком", что привело к скандалу с игроками "Реала". В результате поединок был остановлен на 8 минут.

В 36-м туре на 20-й минуте встречи "Реал" – "Район Вальекано" болельщики мадридцев устроили овацию в честь Винисуса. Игрок выступает под 20-м номером.

Футболисты "сливочных" также вышли на встречу в футболках с 20-м номером в честь своего партнера по команде.

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