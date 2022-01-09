"Золотой унитаз". Футболист сборной России победил в номинации "Посмешище" в Италии

Скандальный российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин завоевал "Золотой унитаз" в Италии. Награду получают худшие игроки Серии А за прошедший год. Скандальный футболист сборной России стал лауреатом в номинации "Посмешище".

За нападающего проголосовало 53,21% опрошенных порталом Calciobidoni.

"Игрок, которого многие считают откровенным провалом. Россиянин, вечно подающий надежды, классический талант, так и не раскрывшийся до конца и вечно ожидающий какого-то скачка, собрал лишь разочаровывающие выступления", – говорится в описании номинации.

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Кокорин с большим отрывом опередил полузащитника "Ювентуса" Андриена Рабьо (22,02%) и игрока "Салернитаны" Симеона Точукву Нванко (9,17%).

Александр перешел из "Спартака" в "Фиорентину" в январе 2021 года. Сумма его трансфера составила 4,5 миллиона евро.

В чемпионате и Кубке Италии россиянин провел за клуб девять матчей, не отличившись результативными действиями.

Трансферная стоимость Кокорина на 28 декабря 2021 года составила 2 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2018 года Кокорин, его младший брат и другой футболист Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы с водителем ведущей "Первого канала" Виталием Соловчуковым и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

Суд отправил их в колонию, из которой они вышли досрочно спустя почти год.