Чемпион мира, предавший Украину, похвастался приглашением на парад в Москве. Ему ответили в сети

Крымский шахматист Сергей Карякин, который в 2009 году отказался от украинского гражданства, и в свое время вступил в движение "Putin Team", похвастался приглашением на парад в Москве в честь Дня победы. У себя в Telegram-канале двукратный победитель командного чемпионата мира в составе России (2013 и 2019) выложил фотографии пригласительных билетов.

"Счастлив получить приглашение на парад Победы", – подписал снимки 32-летний гроссмейстер из Симферополя.

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Российские болельщики высмеяли такое лизоблюдство шахматиста.

"Чувак готов пойти на все, чтобы сделать себе карьеру в думе", – пишут юзеры.

Другие стебутся, экс-украинец таким образом хвастается удостоверением приспособленца.

21 марта Карякин получил шестимесячную дисквалификацию за поддержку военных действий России в Украине.