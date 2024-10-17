Чемпион мира и победитель ЛЧ рассказал, как матч с Украиной сломал ему карьеру

Бывший футболист сборной Франции Рафаэль Варан признался, что поединок против украинской национальной команды в плей-офф отбора к ЧМ-2014 стоил ему карьеры. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов и чемпион мира-2018, который вынужден был повесить бутсы на гвоздь в 31 год, отметил, что не должен был тогда выходить на поле в игре с "сине-желтыми".

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Об этом Варан откровенно рассказал в интервью изданию L'Equipe, пишет сайт канала "Евроспорт". После поражения в Киеве 0:2 у французов оставался попасть шанс на мундиаль в Бразилии в случае победы с нужным счетом на своем поле, и наставник "галльских петухов" Дидье Дешам сделал ставку на Варана, у которого были проблемы с коленом.

"Мне не следовало играть. После первой игры я был готов покинуть расположение команды, потому что колено не хотело оставлять меня в покое. Оно опухло, а после разминки я понял, что не буду играть два месяца. В тот день я поставил на карту свою карьеру. Я понимал, что нужен Франции, нужен тренеру, я должен играть, и я рискую. Мне было 20 лет, я прекрасно все понимал. Но я ни о чем не жалею. Я бы сделал так снова", – отметил Варан.

Отметим, что ответную встречу с украинцами на парижском "Стад де Франс" сборная Франции выиграла 3:0 и вышла на чемпионат мира, где вылетела в четвертьфинале.

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