Экс-нападающий сборной Германии поразил внешним видом через 1.5 года после завершения карьеры. Фото

Бывший форвард сборной Германии Макс Крузе шокировал своих поклонников в сети, появившись на одном из товарищеских матчей. 36-летний футболист, который полтора года назад завершил профессиональную карьеру, сильно набрал в весе.

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За свою карьеру Крузе провел 14 матчей за сборную Германии, забил четыре гола. Он также хорошо выступал в "Боруссии" (Менхенгладбах), "Вердере" (Бремен) и "Юнионе" (Берлин).

"Полгода назад я провел общее обследование, чтобы узнать, какой процент жира у меня на самом деле есть в моем теле", — говорит Крузе в подкасте "Flatterball", который он ведет вместе с другим бывшим профессиональным футболистом Мартином Харником - "Мой врач сказал, что это 33 процента жира".

Этот диагноз поразил даже его. "Треть моего тела — это просто жир".

Для сравнения: у профессионального футболиста среднее содержание жира составляет от 8 до 13 процентов. Нормальное значение для взрослых мужчин составляет от десяти до примерно 22 процентов.

"Мне на мгновение стало немного стыдно. 33 процента — это безумие. В конце концов, с тех пор я похудел на несколько кг, но теперь я снова под 100 килограммами", — сообщил Крузе, у которого рост 1,80 метра. "Мой врач и я планируем использовать инъекцию для удаления жира. Я больше не могу заниматься спортом каждый день", - добавил бывший игрок "Боруссии".

Крузе понимает, что необходимо меняться.

"Я больше не буду питаться так, как в последние шесть месяцев, когда я злоупотреблял всем направо и налево", — сказал он: "Это, безусловно, одна из вещей, которая способствовала тому, что я набрал 15 килограммов. Последние 15 лет мы жили относительно здорово. У меня просто нет мотивации сказать, что теперь я буду продолжать это делать".

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