Чемпион Англии попался фанатам со сломанным iPhone. Его объяснение вызвало фурор в соцсетях

Знаменитый сенегальский футболист Садио Мане вызвал грандиозный шквал комментариев после того, как его историю перепечатал итальянский фанатский паблик Calcio Fanpage.it. У себя в аккаунте авторы рассказали о случае с чемпионом Англии, который произошел с ним во времена выступления за "Ливерпуль".

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Как-то болельщики увидели гравця со сломанным iPhone. Они спросили у него, почему тот не поменяет на новую технику, учитывая сколько он зарабатывает. Ответ Мане стал настоящим хитом в интернете.

"Зачем мне 10 Ferrari, 20 часов с бриллиантами и два самолёта? Что бы это дало миру? Я голодал, работал в поле, пережил сложные времена, играл босиком и не ходил в школу. Сегодня, благодаря тому, что я играю, я могу помогать людям. Я построил школы, стадион, мы предоставляем одежду, обувь и еду людям, живущим в условиях крайней нищеты. Кроме того я даю € 70 в месяц всем людям в очень бедном районе Сенегала, чтобы они могли внести свой вклад в экономику своей семьи", – ответил Мане.

Пользователи под постом не смогли сдержать эмоций от прочитанного.

"Все футболисты должны брать пример с этого честного футболиста! Великий человек", "Только те, кто испытал настоящий голод, знают, что это значит", "Если бы все богатые думали так, мы жили бы в лучшем мире", – пишут юзеры.

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