''Челси'' – ''Эвертон'': где смотреть украинское дерби в АПЛ

Лондонский "Челси" в матче 28-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поле ливерпульский "Эвертон". Встреча команд футболистов сборной Украины Михаила Мудрика и Виталия Миколенко состоится в субботу, 18 марта.

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Поединок пройдет на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" в столице Великобритании. Начало игры – в 19:30 по киевскому времени.

Поддержать своих соотечественников украинские болельщики смогут у экранов телевизоров и девайсов благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Spors. Он доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV, а также на площадке app.setantasports.com.

Аналитики считают явными фаворитами игры хозяев поля. Ставки на победу "Челси" принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех гостей достигают уровня 8,00.

Отметим, что Миколенко в последних двух матчах за свою команду из-за проблем со здоровьем провел на поле лишь одну минуту. Мудрик же в поединке против "Лестера" неделю назад отметился первым результативным действием в составе "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик установил исторический рекорд Украины, побив достижение легендарного Андрея Шевченко.

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