Charlie Hebdo выпустил обложку про Талибан, объединив Месси и Афганистан. Фотофакт

Французский сатрический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку своего нового выпуска карикатуру, которая посвящена двум самым главным темам августа – переходу Лионеля Месси из "Барселоны" в ПСЖ и террористической организации "Талибан", которая захватила власть в Афганистане.

На картинке изображены женщины, которые облачены в чадру. У них на спинах нарисована цифра 30 (номер Месси в ПСЖ). Надпись на обложке гласит: "Талибан: это хуже, чем мы думали".

Своей иллюстрацией Charlie Hebdo намекает на связь катарского фонда Qatar Sports Investments, который владеет ПСЖ, с финансированием международного терроризма.

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Фонд тесно связан с эмиром страны. Президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи в неофициальных кругах в Катаре называют министром без портфеля.

Считается, что приход к власти Афганистана талибов больше всего ударит именно по женщинам.

В свое прошлое правление с 1995 по 2001 талибы жестко ограничили права слабого пола. Женщинам Афганистана запрещалось получать образование, они должны были перемещаться лишь в чадре (бурке), которая должна была закрывать абсолютно все тело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Charlie Hebdo отреагировал на теракты во Франции разместив на своей обложке карикатуру с танцовщицами, у которых отрезаны головы.