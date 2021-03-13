Бывший тренер "Шахтера" может перейти в московский "Спартак" – СМИ

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, возглавляющий сейчас "Рому", может стать главным тренером московского "Спартака", сообщает Betting Insider.

Контракт тренера с итальянским клубом истекает в конце сезона 2020/21, но в соглашении есть пункт об автоматическом продлении на год в случае попадания "Ромы" в Лигу чемпионов.

Сторона португальского тренера пока отказалась от детального обсуждения контракта со "Спартаком" из-за участия "Ромы" в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Также "Спартак" отпугивают высокие зарплатные запросы Фонсеки — около 5 миллионов евро в год.

48-летний специалист кроме "Шахтера" и "Ромы" работал главным тренером "Порту" и "Браги". Он возглавляет "Рому" с 2019 года, в прошлом сезоне занял с командой 5 место в Серии А.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 11 марта", в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Рома" Фонсеки разгромила "Шахтер" Луиша Каштру (3:0).