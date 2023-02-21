Бывший главный тренер киевского ''Динамо'' восхитился Путиным и получил ответку

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, заявил, что полностью поддерживает своего лидера. В частности футбольный наставника отреагировал на призыве Путина к бизнесу помогать российскому спорту.

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"Уже давно назрело это решение. Я всегда выступал за то, чтобы в профессиональном спорте были частные инвестиции, потому что во всем мире профессиональный спорт существует за счет бизнеса. Абсолютно правильно президент сказал, я его полностью поддерживаю", – сказал 68-летний Газзаев в интервью "Абзац"

В комментариях такое унижение тренера перед президентом РФ стало объектом насмешек со стороны болельщиков.

"Ребят, не нужно сравнивать этого старого лизоблюда с собаками. Это оскорбление для собак", – издеваются юзеры.

Фанаты не могут простить Газзаев то, что он развалил "Аланию" из Владикавказа.

"Я бы согласился с тезисом, если б это сказал честный человек, но когда такое гавкает пес смердящий, который разворовал и развалил "Аланию", – говорится в комментариях.

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