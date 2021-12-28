Бывший футболист 'Шахтера' и МЮ переберется в Россию

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вскоре собирается завершать свою спортивную карьеру и задумывается о будущем. Атакующий полузащитник, которому в январе исполнится 33 года, уже нашел себе место функционера в российском клубе.

Армянский сайт armsport.am пишет, что Мхитарян договорился с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким о том, что займет должность спортивного директора после того, как повесит бутсы на гвоздь. Пока что стороны достигли устного соглашения. А вот в качестве футболиста выступать в чемпионате России Генрих отказался.

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Сейчас Мхитарян играет за итальянскую "Рому", где его контракт действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил два мяча и сделал четыре голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии и трижды сыграл в Лиге конференций.

Сайт Transfermarkt оценивает ветерана довольно солидно – в 10 миллионов евро. Ранее он выступал за донецкие "Металлург" и "Шахтер", английские МЮ и "Арсенал".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мхитарян отказался играть в России за большие деньги.

Ранее рекордсмен "Шахтера" обратился к Путину, Трампу и Макрону.