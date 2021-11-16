Бывший футболист 'Шахтера' отказался играть в России за большие деньги

Один из лидеров футбольной сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал, как в свое время не изъявил желания выступать в российском чемпионате, хотя мог бы там получать большие деньги. 32-летний полузащитник, который играл за донецкие "Металлург" и "Шахтер", заявил, что поехал из Украины не в Россию, а на Запад, чтобы принять новые вызовы и проявить себя.

Об этом нынешний футболист итальянской "Ромы" поведал немецкому ресурсу Sport1 во время приезда в составе национальной сборной в Германию на отборочный матч чемпионата мира. В частности, он коснулся ухода из дортмундской "Боруссии" в английский "Манчестер Юнайтед" в 2016 году.

"За это время было сказано много ерунды. Люди говорили, что я ушел ради денег. Это чепуха! Я никогда не играл в футбол из-за денег, иначе поехал бы в Россию или еще куда-нибудь. Я был счастлив в Дортмунде, но иногда приходится принимать трудные решения, которые случаются только раз в жизни. В этот момент стоит прислушаться к своему сердцу.

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Решение было принято мной и "Боруссией" вместе. Когда я услышал, что "Манчестер Юнайтед" интересуется мной, я захотел туда поехать. Играть в Англии было моей большой мечтой", – открылся Мхитарян.

Напомним, Генрих ушел из "Шахтера" в "Боруссию" летом 2013 года за 27,5 млн евро. Через три года немецкий гранд продал его в Англию за 42 млн. В "Роме" он выступает уже два года.

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