Бывший футболист сборной Украины поблагодарил москвичей за поддержку

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Иван Ордец впервые отличился голом в нынешнем чемпионате России, где он защищает цвета московского "Динамо". В дерби со "Спартаком" 29-летний уроженец села Ближнее, что в Донецкой области, открыл счет. Позже "Динамо" упустило преимущество в два гола – 2:2. Теперь команда Ордеца занимает третье место, а "Спартак" – седьмое.

На своей странице в Instagram Иван выразил благодарность московским фанатам за "невероятную поддержку". "Только вперед, "Динамо", – выплеснул эмоции защитник.

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Напомним, что Ордец перешел в "Динамо" летом 2019 года в качестве свободного агента. Он провел 99 поединков за "Шахтер", отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Побывал в аренде в "Ильичевце". За сборную Украины сыграл 12 матчей и забил один мяч. Также выступал в юниорской и молодежной сборных страны.

После переезда в Москву, в национальную команду его не вызывали. По мнению Ивана, украинцы и русские – братья.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослав Ракицкий убедил Ордеца переехать в Россию. Вместе они выступали за "горняков".