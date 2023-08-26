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Бывшая модель была главным арбитром на Кубке Украины по футболу. Фото

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,0 т.
Бывшая модель была главным арбитром на Кубке Украины по футболу. Фото

Главный арбитр матча 1/16 финала Кубка Украины по футболу между "Левым Берегом" и "Черноморцем" (1:2) произвела ажиотаж в социальных сетях своей красотой. Встречу судила 31-летняя Кристина Козорог.

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Уроженка Полтавщины сама в юности была футболисткой, выступая за "Атекс-СДЮШОР-16". После травмы была вынуждена завершить профессиональную спортивную карьеру и попыталась найти себя в модельном бизнесе.

Бывшая модель была главным арбитром на Кубке Украины по футболу. Фото
Бывшая модель была главным арбитром на Кубке Украины по футболу. Фото
Бывшая модель была главным арбитром на Кубке Украины по футболу. Фото
Бывшая модель была главным арбитром на Кубке Украины по футболу. Фото

Кристина участвовала в показах Ukrainian Fashion Week и конкурсе красоты "Мисс Украина Онлайн", но в 2013 решила вернуться в футбол, уже в роли рефери.

Бывшая модель была главным арбитром на Кубке Украины по футболу. Фото
Бывшая модель была главным арбитром на Кубке Украины по футболу. Фото

В этом же году пошла в школу арбитров, по окончании которой работала на матчах региональных и юношеских лиг.

Бывшая модель была главным арбитром на Кубке Украины по футболу. Фото
Бывшая модель была главным арбитром на Кубке Украины по футболу. Фото
Бывшая модель была главным арбитром на Кубке Украины по футболу. Фото

В 20180м Козорог дебютировала во Второй лиге, а в 2020 году девушке доверили судить Первую лигу, где в одном из поединков ее едва не травмировал футболист "Карпат".

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