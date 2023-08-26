Бывшая модель была главным арбитром на Кубке Украины по футболу. Фото

Главный арбитр матча 1/16 финала Кубка Украины по футболу между "Левым Берегом" и "Черноморцем" (1:2) произвела ажиотаж в социальных сетях своей красотой. Встречу судила 31-летняя Кристина Козорог.

Видео дня

Уроженка Полтавщины сама в юности была футболисткой, выступая за "Атекс-СДЮШОР-16". После травмы была вынуждена завершить профессиональную спортивную карьеру и попыталась найти себя в модельном бизнесе.

Кристина участвовала в показах Ukrainian Fashion Week и конкурсе красоты "Мисс Украина Онлайн", но в 2013 решила вернуться в футбол, уже в роли рефери.

В этом же году пошла в школу арбитров, по окончании которой работала на матчах региональных и юношеских лиг.

В 20180м Козорог дебютировала во Второй лиге, а в 2020 году девушке доверили судить Первую лигу, где в одном из поединков ее едва не травмировал футболист "Карпат".

.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!