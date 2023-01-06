''Был мат'': футболист сборной России рассказал о реакции на отстранение РФ и назвал срок возвращения

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия выразил уверенность в том, что российские команды не скоро допустят к участие в международных турнирах. При этом сам факт исключения представителей страны-агрессора из соревнований футболист национальной сборной воспринял с негодованием. Он сделал вид, что не понимает причин такого решения.

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Об этом Джикия рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс". По его словам, футболисты якобы не имеет отношения к войне, которую российский диктатор Владимир Путин развязал в Украине при поддержке как обычных граждан, так и многих спортсменов.

"Первое, о чем я подумал: "Причем тут вообще футболисты?". Поначалу был и мат. Но сейчас прошел почти год, уже смирился с этим. Иначе смотреть на мир не стал. Понятно, что во мне кипели эмоции, когда нас исключили. Сейчас уже я лично с этим смирился. Мне кажется, что наше возвращение случится нескоро, как бы нам ни хотелось вернуться быстрее. Ничего кардинально внутри себя не поменял. Какие приоритеты были, такие и остались", – сказал игрок сборной России.

Ранее Джикия возмутился отказом сборной Польши играть с россиянами в плей-офф отбора к ЧМ-2022. Он посоветовал футболистам "кадры" молчать, а не выражать свою позицию из-за войны в Украине. Кроме того, спартаковец признался, что его напугала объявленная Путиным мобилизация.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенду "Спартака" Олега Романцева пристыдили после призыва к ФИФА и УЕФА "одуматься и вернуть Россию". Кроме того, он обвинил "гнилых политиков" в том, что сборная России не сыграла на ЧМ-2022.

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