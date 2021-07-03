Бущан о матче Украины с Англией: мысли только о победе, будем биться до последней минуты

Основной голкипер сборной Украины Георгий Бущан заверил, что команда настраивается на победу в матче против Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Такое заявление футболист киевского "Динамо" сделал в интервью официальному сайту УЕФА. Он подчеркнул, что "нам нужно проявить характер, который у нас точно есть".

"Возможно, нам легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть счастливыми уже этим результатом – это не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу", – сказал Бущан.

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Он признал, что сборная Англии является очень сильным соперником с большим количеством мастеровитых игроков. Но этот факт "желто-синих" вовсе не пугает.

"Сейчас у нас мысли только о победе. Мы будем чувствовать поддержку нашего народа и биться до последней минуты", – добавил вратарь.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украины и Англии, которая пройдет в Риме. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.