Букмекеры обнародовали котировки на стартовый матч сборной Украины на Евро-2024

Сборная Украины считается фаворитом первого для себя матча чемпионата Европы 2024 года в Германии, в котором ее соперником станет команда Румынии. "Сине-желтые" начнут групповой этап главного футбольного турнира нынешнего лета в понедельник, 17 июня.

Встреча состоится на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Аналитики уже оценили шансы команд добыть очки в первом для них поединке Евро. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех румынской сборной достигают уровня 3,90.

При этом эксперты твердо уверены в том, что игра не порадует болельщиков результативностью. На то, что команды забьют не более двух мячей, предлагается индекс1,61. А наиболее вероятный результатом считается ничья 1:1, которая оценивается показателем 5,50.

Интересно, что для соперников это будет первая в истории официальная встреча друг с другом. До этого они пересекались лишь в товарищеских матчах, добыв по три победы (с учетом овертаймов и серий пенальти). В последний раз Румыния и Украина играли в 2016 году, когда наши выиграли в голевой перестрелке 4:3.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оригинально объявил состав команды на чемпионат Европы-2024.

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