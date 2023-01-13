Букмекеры назвали главного фаворита на победу в УПЛ
Донецкий "Шахтер" считается главным претендентом на итоговую победу в розыгрыше украинской футбольной Премьер-лиги. Несмотря на то, что после первой части сезона в турнирной таблице чемпионата лидирует "Днепр-1", который опережает ближайших конкурентов на пять очков, аналитики считают "горняков" фаворитами.
Любители футбола могут уже сейчас могут сделать свои ставки на триумфатора сезона. На "Шахтер" предлагается коэффициент 1,85. Успех "Днепра-1" оценивается котировкой 2,10. А тройку главных фаворитов замыкает киевское "Динамо". Показатели на успех киевлян достигают уровня 3,60.
Далее в списке с большим отрывом расположилась луганская "Заря". На то, что эта команда завоюет золотые медали УПЛ, эксперты предлагают индекс 15,00. После этого идут "Александрия" (51,00) и "Ворскла" (101,00).
Коэффициент на победу других участников оценивается показателями 501,00 ("Колос" и "Металлист") и 1001,00 (остальные восемь команд).
Отметим, что "Днепр-1" после 14 сыгранных матчей набрал 35 очков. "Шахтер" и "Динамо" расположились в пять пунктах от лидера, однако "горняки" провели на игру меньше, а киевляне – на игру больше.
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