Букмекеры дали прогноз на финал Кубка Украины по футболу

Киевское "Динамо" считается явным фаворитом финального матча Кубка Украины с луганской "Зарей".

Поединок состоится в четверг, 13 мая, на стадионе в Тернополе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцибю матча Динамо – Заря. Начало – в 19:00.

Аналитики уже принимают ставки на поединок. На победу киевлян предлагается коэффициент 1.72. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Зари" достигают уровня 4.80.

Отметим, что в нынешнем сезоне команды встречались дважды в розыгрыше Премьер-лиги. В Киеве соперники разошлись миром 1:1, а в Запорожье сильнее были динамовцы – 0:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов отреагировал на поражение своей команды в чемпионате Украины.