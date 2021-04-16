Буду любить Украину вечно, – Тайсон после "ухода" из "Шахтера"

Бразильский футболист Тайсон, который якобы уговорил "Шахтер" отпустить его в "Интернасьональ" до окончания контракта, прокомментировал слова о своем уходе из команды.

Известный журналист Игорь Цыганык отреагировал на слухи, появившиеся в бразильских СМИ, посвятив футболисту пост на своей странице в Instagram.

"Бразильские журналисты пишут, что Тайсон разорвал контракт с "Шахтером"! Грустно от того, что этого яркого футболиста мы больше не увидим в чемпионате Украины! За 11 лет он стал настоящим неповторимым явлением в нашем футболе! А гол "Русенборгу" будут помнить еще лет 100!" – написал Цыганык.

Тайсон не оставил без внимания эту публикацию и прокомментировал теплые слова, адресованные ему.

"Буду любить Украину вечно! Спасибо за красивые слова", – ответил бразилец.

Напомним, что он переехал в Украину в 2010 году, подписав контракт с харьковским "Металлистом". Зимой 2013-го футболист перешел в "Шахтер" и с тех пор провел за команду 299 матчей, забил 55 голов и отдал 78 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Тайсон был переведен в дубль из-за демарша в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы".