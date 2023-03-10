''Будет в аду'': Йовичевич оценил игру с ''Фейеноордом'' и напомнил о ''целой торбе голов''

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич остался не очень довольным игрой своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Фейеноордом" (1:1). Хорватский специалист подчеркнул, что результат игры выглядит намного лучше того, как его подопечные действовали на поле.

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Об этом Йовичевич заявил на пресс-конференции после поединка, информирует официальный сайт "Шахтера". Наставник "горняков" отметил, что его команда вышла на матч с серьезными кадровыми трудностями, а в ответной игре состав будет боевым. При этом он особо подчеркнул, что в Роттердаме украинцев ждет настоящий ад.

"Результат лучше, чем игра, которую мы показали. За нашу игру в фазе обороны всю команду я могу только поблагодарить, хотя мы не показали своего уровня. Думаю, в этом запасе потенциала кроется наш шанс на ответный матч. Если сыграем так, как это уже показывали, то в футболе возможно все. И то, что выглядит сейчас невозможным, вполне станет реальностью, хотя результат есть и мы живы. Все говорили, что мы абсолютный аутсайдер этой пары и нам должны были забить целую торбу голов. Мы играли без Михайличенко и Конопли, и на установке эта оборона впервые сыгралась, но ребята сражались. Сделаем выводы, будем еще сильнее в следующем матче. Решающий поединок будет в аду Роттердама, но мы будем играть на победу", – сказал наставник "Шахтера".

Отметим, что ответный поединок "горняков" и "Фейеноорда" состоится в четверг, 16 марта. Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

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