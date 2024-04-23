Брошенный болельщиком с трибуны нож попал в голову футболисту. Видео

Футболист колумбийского клуба "Атлетико Насьойналь" Пабло Сеппелини едва не получил серьезное повреждение в результате беспредела болельщиков в 18-м туре чемпионата страны, сообщает Marca. Инцидент произошел во время гостевого матча против "Индепендьенте Медельин"

На последних минутах встречи Сеппелини собирался подавать угловой удар, когда в него с трибуны потели различные предметы. Одним из них оказался нож. Предмет пролетел рядом с девушкой-арбитром Денни Ариас и попал точно в голову игроку.

Арбитр сразу приостановил игру. После того, как Сеппелини с партнерами заявили, что готовы продолжать, матч возобновился.

Главный тренер "Насьойналь" Пабло Репетто выступил на пресс-конференции, подчеркнув, что его команда была против отмены игры, несмотря на то, что произошло.

"Сегодня была настоящая вечеринка, и я увидел стадион, который вдохновляет всех. Но, к сожалению, в последней части игры произошло то, что произошло. Честно говоря, я не уверен, был ли Сеппелини травмирован или нет... Я хочу выделить наших игроков: если Сеппелини упал, матч должен был быть остановлен, и мы должны были бы получить три очка. Мы стремились играть исключительно в футбол, но дважды нас атаковали фанаты. Это грустный эпизод. Да, сейчас ничего серьезного не произошло, но это может произойти в дальнейшем. На не стоит ждать, пока это случится", - сказал Репетто.

Сам Сеппелини отметил, что у него на голове появилась шишка, которая болит.

"Было немного крови, но этого недостаточно, чтобы накладывать швы. Не волнуйтесь, это футбольные моменты, я к этому привык..." - признался футболист.

Игрок добавил, что когда он опустил голову после удара, то увидел много монет, бутылок и подобного мусора.

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