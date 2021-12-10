Бразилец с украинским паспортом покидает "Шахтер"

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос принял решение уйти из клуба. 33-летний футболист не будет с украинским грандом продлевать контракт, заканчивающийся 31 декабря этого года. "Горняки" не стали возражать против такого решения бразильца, у которого с осени 2017 года есть и украинский паспорт.

Об это пишет сайт sport.ua. Матч с "Александрией" в субботу, 11 декабря, станет для Ромеро Бонфима Марлоса последним в форме "Шахтера". Предполагается, что он выведет команду на поле с капитанской повязкой.

В услугах Марлоса заинтересованы сразу четыре бразильских клуба. В том числе "Интернасьональ", за который выступает экс-"горняк" Тайсон. Также к бывшему полузащитнику сборной Украины присматривались два турецких клуба.

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Сейчас сайт Transfermarkt оценивает Марлоса в 5 миллионов евро. А наивысшей его цена (11 млн) была в январе 2018-го. До прихода в донецкий клуб он 2,5 года выступал за харьковский "Металлист".

В то же время "Шахтер" продлил контракты с двумя другими бразильскими полузащитниками – Майконом и Аланом Патриком – до 31 декабря 2025 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" лишился победы над "Шерифом" в Лиге чемпионов, пропустив гол на последней секунде.

В августе футболист "Шахтера" объявил об уходе из сборной Украины.