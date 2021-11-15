'Брависсимо!' Украинский комментатор бурно порадовался автоголу сборной России. Видео

Один из наиболее важных матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 14 ноября прошел в Хорватии, где местная сборная принимала россиян. Исход дуэли решил автогол защитника гостей, что вызвало настоящий восторг у украинского комментатора телеканала "Футбол 3".

Хозяева добыли три очка благодаря голу в концовке поединка – на 81-й минуте.

"Навес в штрафную площадку – и мяч в сетке ворот! Хорватия забивает!!! Забивает Федор Кудряшов. Брависсимо!" – бурно порадовался тележурналист.

Эта победа вывела сборную Хорватию на первое место в группе Н и позволила ей получить путевку в финальную часть чемпионата мира. Россияне опустились на вторую строчку в своей когорте и теперь примут участие в плей-офф. Смотрите видеообзор встречи в Сплите на стадионе "Полюд", где собралось более 30 тысяч болельщиков.

Видео дня

Сборная Украины, напомним, решающий поединок за второе место в группе проведет во вторник, 16 ноября, в Зенице. Как известно, букмекеры назвали фаворита матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Миколенко прокомментировал свой "трансфер" в "Дженоа" к Шевченко.