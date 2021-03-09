"Боруссия" Д – "Севилья": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

Во вторник, 9 марта, "Боруссия" из Дортмунда примет на своем поле действующего победителя Лиги Европы – "Севилью" – в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2. В России встречу покажет "Матч! Футбол 1".

Напомним, что в первой части противостояния немецкий клуб одержал выездную победу со счетом 3:2. Нападающий "Боруссии" Д Эрлинг Холанд сделал дубль и установил исторический рекорд Лиги чемпионов.

Спортивные аналитики практически не оставляют шансов действующему обладателю Лиги Европы. Вероятность выхода "Севильи" в четвертьфинал оценивается котировкой 5,00. Для этого ей нужно побеждать немцев с разницей в два мяча и более или с минимальным преимуществом, но с более крупным счетом, чем 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче 9 марта "Ювентус" встретится дома с "Порту" и попытается отыграться после поражения со счетом 1:2 в первом поединке.