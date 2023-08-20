Болельщик с надписями 'Stop putler' и 'Free Ukraine' выбежал на поле в финале женского ЧМ по футболу. Видео

Финал чемпионата мира по футболу среди женщин был остановлен почти на минуту антипутинским перфомансом. На 24-й минуте на поле выбежал неизвестный болельщик в черной футболке с желто-синим изображением Украины и надписями "Stop putler" и "Free Ukraine".

Видео дня

Также на нем был стилизированный под Гитлера портрет президента России Владимира Путина.

У мужчины также с собой был флаг, но он уронил его, не дойдя до поля. Охрана стадиона быстро повалила нарушителя и вывела его в подтрибунное помещение.

Сам финал женского ЧМ Испания - Англия завершился минимальной победой "фурии роха". Единственный гол на 29-й минуте забила защитница "Реала" Ольга Кармона. На 70-й минуте Испания не реализовала пенальти.

Испанки впервые в истории стали чемпионками мира. Для Англии второе место на чемпионате мира – лучший результат в истории сборной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!