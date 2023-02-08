Блокировка YouTube в России: в Кремле ввели запрет для пропагандистского ''Матч ТВ''

Российский пропагандистский телеканал "Матч ТВ" перестал обновлять собственный YouTube-канал из-за вероятной блокировки сервиса в стране-агрессора. При этом спортивный транслятор пытается активно развиваться на RuTube, которым в Кремле намерены заменить видеоплощадку.

Видео дня

Об этом информирует Telegram-канал Baza. По его данным, распоряжение об этом подписал гендиректор подконтрольного Кремлю "Газпром-Медиа", куда входит "Матч ТВ", Александр Жаров. Всем телеканалам, входящим в холдинг, запрещено размещать новый контент на YouTube с 1 февраля.

При этом в "Газпром-Медиа" обвинили корпорацию Google в якобы незаконной блокировке ее активов и заявили о невозможности дальнейшего сотрудничества. "В марте прошлого года Google незаконно заблокировала каналы "Газпром-Медиа Холдинга" ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно", – заявили в пропагандистской организации.

Ранее директор Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила о причинах возможного ограничения доступа к YouTube в стране-агрессоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире "Матч ТВ" не один раз делались украинофобские высказывания, а ведущий Антон Анисимов появлялся в эфире с символом войны Z на футболке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!