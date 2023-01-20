Без русского: ''Шахтер'' и ''Динамо'' объявили бойкот языку оккупантов. Фотофакт

Гранды украинского футбола – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" – отказались от использования русского языка для информирования болельщиков о новостях из стана любимой команды. Оба клуба практически синхронно удалили со своих официальных сайтов версию на языке страны-террориста.

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Такой вывод можно сделать, ознакомившись с интернет-страницами "бело-синих" и "горняков". У "Динамо" сайт теперь работает на украинском и английском, а "Шахтер" добавил к этим двум версиям польскоязычный вариант. Официальных комментариев от клубов на данный момент не поступало.

Напомним, донецкий клуб стал главным ньюзмейкером зимнего трансферного окна. "Оранжево-черные" оформили трансфер полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за 100 миллионов евро, установив рекорд страны.

Киевляне в свою очередь продали в каталонскую "Жирону" своего лидера Виктора Цыганков. Клуб испанской Примеры заплатил за 25-летнего футболиста лишь пять миллионов евро, так как его контракт со столичным коллективом истекал уже летом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник ФК "Львов" Алексей Дитятьев, который прошлый сезон провел к казахстанском клубе "Актау", рассказал, что с россиянами в этой азиатской стране особо не церемонятся.

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