Без 'Динамо'. Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по футболу

В четверг, 12 октября, завершился последний поединок 1/8 финала Кубка Украины в сезоне 2023/2024. Луганская "Заря" благодаря голу Викентия Волошина прошла ФСК "Мариуполь" и стала восьмой командой, которая пробилась в четвертьфинал.

Ранее в эту стадию розыгрыша пробились шесть клубов Премьер-лиги Украины ("Александрия","Ворскла", "Оболонь" "Полесье", "Черноморец" и "Шахтер") а также единственный представитель Первой лиги – "Виктория" из Сум.

Жеребьевка 1/4 финала состоится 13 октября в 19:20. Базовой датой матчей 1/4 финала Кубка Украины определено 1 ноября.

Видео дня

Отметим, что в списке клубов, которые продолжают бороться з престижнейший трофей украинского футбола нет "Динамо". Киевляне 27 сентября сенсационно уступили землякам из "Оболони" и прекратили участие в турнире.

"Динамо" было действующим обладателем Кубка Украины. 13 мая 2021 года "бело-синие" в финале 30-го розыгрыша турнира победили луганскую "Зарю" и в 13-й раз оформили золотой дубль (ранее киевляне завоевали чемпионство), а также второй раз в своей истории сделали требл (плюс победа в Суперкубке).

В 2022 году Кубок Украины был прерван на стадии 1/4 финала из-за полномасштабного вторжения в Украину российских войск.

До этого "Александрия" из одноименного города Кировоградской области в 1/8 финала обыграла львовский "Рух" благодаря автоголу на последних секундах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!