Беседин рассказал о восстановлении от травмы, полученной в матче Евро-2020 против Швеции

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин заявил, что восстановление от травмы колена, полученной в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, проходит по плану. Тогда футболист появился на замену в овертайме, но был заменен на Артема Довбика, который и забил победный гол в поединке.

В эфире программы "Футбол News" игрок киевлян рассказал, что, к счастью, ему удалось избежать операции. Артем надеется на то, что к концу сентября он уже сможет ходить без костылей и начнет разрабатывать ногу.

"Да, сейчас я прохожу восстановление. Это неприятно, но я повторюсь и скажу, что это футбол. Здесь без травм никак. Восстановление проходит по плану. Самое главное, что операция не понадобилась. Надеюсь, что уже в конце месяца я буду ходить без костылей и потихоньку приступать к какой-то физической работе", – рассказал Беседин.

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Напомним, что, по словам главного врача "Динамо" Андрея Шморгуна, восстановление нападающего киевлян займет около шести месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, после травмы в матче со Швецией Беседин опубликовал фото с отдыха в Турции и озадачил представителей СМИ.