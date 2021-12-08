'Бенфика' – 'Динамо': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 8 декабря, сыграет заключительный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В 6-м туре группового этапа команда Мирчи Луческу встретится на выезде с лиссабонской "Бенфикой".

Поединок пройдет на стадионе "Да Луш" в столице Португалии. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бенфика – Динамо. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БЕНФИКА – ДИНАМО

Увидеть, как киевляне завершат евросезон, можно будет на стримминоговом канале "Megogo Футбол 1", который также доступен на платформе Volia TV.

Видео дня

Кроме того, прямую трансляцию из Лиссабона организовывает российский вещатель "Матч! Футбол 3"

ПРОГНОЗ НА БЕНФИКА – ДИНАМО

Безусловным фаворитом встречи аналитики считают хозяев поля. Ставки на победу португальских "орлов" принимаются с коэффициентом 1,29.

Ничья оценивается котировкой 5,75. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 9,50.

СУДЬИ НА БЕНФИКА – ДИНАМО

Обслуживать матч доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Дениз Айтекин.

Помогать ему будут лайнсмены Кристиан Дитз и Маркус Зинн. Роль четвертого рефери исполнит Тобиас Райхель.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Бастиан Данкерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Жорже Жезуш, главный тренер "Бенфика":

– В составе "Динамо" есть шесть игроков сборной Украины, но обычно вызывают 13 их футболистов. "Динамо" отлично сыграло с другими командами в группе, так что будет тяжелый матч. В случае победы мы можем выйти в 1/8 финала, но многое зависит и от другого матча. Наша цель – победа, но "Динамо" доставит нам много проблем, в этом я даже не сомневаюсь.

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Эти ребята второй год играют вместе, и удачные игры с "Барселоной" и "Баварией" показали, что мы на правильном пути. Считаю, что в том же первом матче с "Бенфикой" мы должны были выигрывать, но нам немного не повезло. Мы должны постараться не дать соперникам продемонстрировать свою игру. Команда хорошо провела две встречи с "Барселоной" и матч с "Баварией" дома. Мы заслуживали в этих матчах большего. Где-то подвела удача, и нам не удалось набрать в них очки.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Бенфика": Влаходимос – Морато, Отаменди, Вертонген – Жилберто, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо – Рафа Силва, Яремчук, Дарвин Нуньес

"Динамо": Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Андриевский, Сидорчук – Караваев, Буяльский, де Пена – Гармаш

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Динамо" досрочно заняло четвертое место в группе с одним очком в активе. "Бенфика" в случае победы над киевлянами и поражения "Барселоны" в Мюнхене в параллельном матче выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречаются в шестой раз в ЛЧ. Три победы ранее остались за португальцами, одна игра завершилась в пользу киевлян, а еще одна – вничью. В первом круге "Динамо" и "Бенфика" сыграли 0:0, причем на последней минуте после просмотра VAR был отменен гол украинского коллектива.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча с "Бенфикой" киевское "Динамо" разгромило "Верес" в УПЛ.