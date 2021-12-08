"Бенфика" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Футбол
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'Бенфика' – 'Динамо': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 8 декабря, сыграет заключительный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В 6-м туре группового этапа команда Мирчи Луческу встретится на выезде с лиссабонской "Бенфикой".

Поединок пройдет на стадионе "Да Луш" в столице Португалии. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бенфика – Динамо. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БЕНФИКА – ДИНАМО

Увидеть, как киевляне завершат евросезон, можно будет на стримминоговом канале "Megogo Футбол 1", который также доступен на платформе Volia TV.

"Динамо" и "Бенфика" сыграли вничью в Киеве.
Видео дня

Кроме того, прямую трансляцию из Лиссабона организовывает российский вещатель "Матч! Футбол 3"

ПРОГНОЗ НА БЕНФИКА – ДИНАМО

Безусловным фаворитом встречи аналитики считают хозяев поля. Ставки на победу португальских "орлов" принимаются с коэффициентом 1,29.

Ничья оценивается котировкой 5,75. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 9,50.

"Динамо" досрочно заняло четвертое место в группе.

СУДЬИ НА БЕНФИКА – ДИНАМО

Обслуживать матч доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Дениз Айтекин.

Помогать ему будут лайнсмены Кристиан Дитз и Маркус Зинн. Роль четвертого рефери исполнит Тобиас Райхель.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Бастиан Данкерт.

Динамо победило в гостях Верес

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Жорже Жезуш, главный тренер "Бенфика":

– В составе "Динамо" есть шесть игроков сборной Украины, но обычно вызывают 13 их футболистов. "Динамо" отлично сыграло с другими командами в группе, так что будет тяжелый матч. В случае победы мы можем выйти в 1/8 финала, но многое зависит и от другого матча. Наша цель – победа, но "Динамо" доставит нам много проблем, в этом я даже не сомневаюсь.

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Эти ребята второй год играют вместе, и удачные игры с "Барселоной" и "Баварией" показали, что мы на правильном пути. Считаю, что в том же первом матче с "Бенфикой" мы должны были выигрывать, но нам немного не повезло. Мы должны постараться не дать соперникам продемонстрировать свою игру. Команда хорошо провела две встречи с "Барселоной" и матч с "Баварией" дома. Мы заслуживали в этих матчах большего. Где-то подвела удача, и нам не удалось набрать в них очки.

Мирча Луческу.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Бенфика": Влаходимос – Морато, Отаменди, Вертонген – Жилберто, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо – Рафа Силва, Яремчук, Дарвин Нуньес

"Динамо": Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Андриевский, Сидорчук – Караваев, Буяльский, де Пена – Гармаш

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Динамо" досрочно заняло четвертое место в группе с одним очком в активе. "Бенфика" в случае победы над киевлянами и поражения "Барселоны" в Мюнхене в параллельном матче выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречаются в шестой раз в ЛЧ. Три победы ранее остались за португальцами, одна игра завершилась в пользу киевлян, а еще одна – вничью. В первом круге "Динамо" и "Бенфика" сыграли 0:0, причем на последней минуте после просмотра VAR был отменен гол украинского коллектива.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча с "Бенфикой" киевское "Динамо" разгромило "Верес" в УПЛ.

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