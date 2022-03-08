Бекхэм собрал 1 млн фунтов детям Украины, пострадавшим от войны с Россией

Знаменитый в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм и его супруга - экс-солистка группы Spice Girls Виктория совместно с ЮНИСЕФ открыли сбор денег в помощь детям Украины, которые пострадали от войны с Россией. Пара сама уже сделала первый взнос, который по информации The Sun, составил 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов).

У себя в Instagram спортсмен призвал всех небезразличных жителей нашей планеты поддержать его инициативу и помочь самым маленьким гражданам нашей страны.

"Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи разлучены. Детей забирают с кроватей, чтобы ночью покинуть свои дома. Поскольку война в Украине длится уже вторую неделю, нужды семей обостряются, а 7,5 млн детей сейчас находятся под угрозой, – сказал Дэвид.

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Бекхэм в Международный женский день вместе с его фондом "7 Fund" для ЮНИСЕФ призвал оказать немедленную помощь для поддержки детей.

"Сюда входят и медикаменты и безопасная эвакуация семей. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и сделайте все, что в ваших силах", - добавил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные не разрешили госпитализировать двух тяжелораненых детей из Бучи в "Охматдет". В результате полученных травм маленькие пострадавшие умерли.

В Ирпене Киевской области в воскресенье, 6 марта, оккупанты обстреляли мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из города. По предварительной информации, погибло три человека, серди которых двое – дети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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