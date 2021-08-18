"Бавария" в зрелищном матче выиграла Суперкубок Германии, победив "Боруссию" Д. Видео

"Бавария" в девятый раз в своей истории завоевала Суперкубок Германии. В решающем поединке подопечные Юлиана Нагельсманна в эффектном стиле переиграли "Боруссию" из Дортмунда со счетом 3:1.

Встреча началась с минуты молчания в честь легендарного Герда Мюллера, умершего несколько дней назад. Игра проходила в равной борьбе и с большим количеством возможностей для взятия ворот, но до 41-й минуты на табло горели нули.

Счет открыл главная звезда мюнхенцев Роберт Левандовски, который откликнулся на навес от Сержа Гнабри и сильным ударом головой переправил мяч в сетку. После перерыва чемпионам Германии удалось удвоить преимущество благодаря действиям Томаса Мюллера, который оказался в нужное время в нужном месте и закатил мяч в пустые ворота.

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В середине второй половины полузащитник "Боруссии" Д Марко Ройс подарил болельщикам и игрокам надежду на камбэк, но Левандовски снял все вопросы о победителе, реализовав свой момент на 74-й минуте. Поляк вышел один на один с голкипером после ошибки защитника и уверенно пробил мимо стража ворот.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам минувшего сезона "Бавария" повторила рекорд "Ювентуса", выиграв девятый чемпионский титул подряд.