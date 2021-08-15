Умер легендарный Герд Мюллер

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Герд Мюллер

На 76-м году жизни скончался легендарный футболист "Баварии" Герд Мюллер. Трагическую новость подтвердила пресс-служба мюнхенского клуба.

Причина смерти не называется. Лучший форвард в истории Германии с февраля 2015 года находился в доме для инвалидов и престарелых. У Мюллера была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Герд Мюллер (2014 год)

"Сегодня мир ФК "Бавария" остановился. Клуб и все его фанаты оплакивают Герда Мюллера, который умер рано утром в воскресенье в возрасте 75 лет", – говорится в тексте сообщения.

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Мюллер является чемпионом мира и Европы, трехкратным обладателе Кубка европейских чемпионов. Играл на позиции нападающего за мюнхенскую "Баварию" и сборную ФРГ. Один из лучших бомбардиров в истории футбола.

Мюллер дважды выигрывал Золотую бутсу

За свою карьеру трижды выигрывал Кубок ФРГ, по разу Кубок Кубков УЕФА и Межконтинентальный кубок. Семикратный обладатель титула "Лучший бомбардир чемпионата ФРГ", двукратный обладатель Золотой бутсы (1970, 1972) и обладатель Золотого мяча (1970).

Герд Мюллер (слева) -1974 год

Герд был небольшим, приземистым плотно сбитым игроком, не похожим на быстрого бегуна. Однако он умел чрезвычайно быстро ускоряться на небольшие расстояния, отлично играл головой и имел феноменальное голевое чутье.

Герд Мюллер (1972 год)

Выступал в 1963–1964 годах за ТСВ-1861 из Нердлингена, а в 1979–1982 годах за американские "Форт-Лодердейл Страйкерс" и "Смит Бразерс Лаундж".

Мюллер в 1969 году выиграл Кубок ФРГ

С 1964 по 1979 года в составе "Баварии" провел 453 матча, в которых забил 398 голов.

Мюллер в 2013 году получил очередную награду за вклад в мировой футбол

За свою карьеру сыграл в 1216 официальных и товарищеских матчах за все клубы и сборную, забив 1461 гол.

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