"Баварія" сенсаційно програла екссупернику "Шахтаря", виграючи 2:0

Мюнхенська "Баварія" перервала свою серію з 20 матчів без поразок, несподівано поступившись "Борусії" з Менхнегладбаху, з якою в груповому турнірі Ліги чемпіонів грав донецький "Шахтар".

Поєдинок 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу завершився з рахунком 3:2, що стало першою осічкою чемпіона Бундесліги за останні три місяці.

До гри букмекери приймали ставки на перемогу "Боруссії" М з коефіцієнтом 4,9. Успіх "Баварії" оцінювався показником 1,6.

Гості зусиллями Роберта Левандовскі і Леона Горетцка впевнено повели в рахунку, лідируючи до 26-ї хвилини з рахунком 2:0.

Після цього забивали лише господарі. Дубль оформив Йонас Хофманн, а переможний гол на 49-й хвилині на рахунку Флоріана Нойхауса.

У турнірній таблиці лідируючих мюнхенців тепер може наздогнати РБ "Лейпциг", якщо обіграє "Боруссію" з Дортмунда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роберт Левандовскі вперше отримав нагороду найкращому футболістові 2020 року за версією ФІФА.