'Бавария' – 'Манчестер Юнайтед': где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" и английский "Манчестер Юнайтед" встретятся в центральном матче первого тура Лиги чемпионов. Фавориты квартета А, где также выступают датский "Копенгаген" и стамбульский "Бешикташ", сойдутся на стадионе "Альянц Арена" в Германии.

Игра состоится в среду, 20 сентября. Стартовый свисток шведского арбитра Гленна Нюберга прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до начала игры начнет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов, которая продолжится после окончания поединка.

Соперники 11 раз встречались в Лиге чемпионов, в том числе в легендарном финале-99 на "Камп Ноу", когда англичане совершили грандиозный камбэк, забив дважды после 90-й минуте.

Во всех поединках "Бавария" добыла четыре победы, "Манчестер Юнайтед" – две, а еще пять матчей завершились вничью. Разница мячей 16-13 в пользу немецкого суперклуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил уверенность в том, что Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы мечтает о возвращении российских команд в международные турниры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!