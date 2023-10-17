Мюнхенская 'Бавария' хочет подписать 'сенсационного футболиста сборной Украины'

Мюнхенская "Бавария" интересуется украинским нападающим "Жироны" Виктором Цыганковым, сообщает AS.com, со ссылкой на Bild. Контракт Цыганкова и "Жироны" рассчитан до 2027 года. По договору киевское "Динамо" получит 50 процентов с продажи.

Авторы испанского СМИ в своей статье лестно отзываются о нашем соотечественнике.

"Виктор Цыганков , без сомнения, одна из сенсаций Ла Лиги. С момента своего подписания контракта с "Жироной" во время зимнего рынка в прошлом сезоне 25-летний украинский вингер заслужил похвалы благодаря своим качествам и тому, как он адаптировался в элитном футбольном дивизионе Испании. Его прибытие вызвало настоящий фурор среди болельщиков красно-белых, и после своих первых матчей он показал, что пять миллионов евро, которые компания "Жирона" заплатила за его переход из киевского "Динамо", будут окупаться со скоростью света", - говорится в материале AS.com.

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Рыночная стоимость Цыганкова уже составляет 22 миллиона евро. "Бавария" уже отправляла на игры с участием украинца своих скаутов.

По мнению журналистов, "Жирона" не продаст Цыганкова меньше, чем за 30 миллионов евро. И тем более, если принять во внимание, что в случае продажи клубу "Жирона" останется лишь 50 процентов от общей суммы трансфера.

В текущем сезоне Ла Лиги Виктор провел 8 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В настоящее время Цыганков восстанавливается от травмы задней поверхности бедра.

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