'Барселона' – 'Реал': онлайн-трансляция Эль-Класико

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" сыграют друг с другом в центральном матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча двух принципиальных соперников пройдет в воскресенье, 24 октября.

Игру примет легендарный стадион "Камп Ноу". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Реал. Начало в – 17:15 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

Увидеть первое в сезоне Эль-Класико можно будет благодаря прямой трансляции на стримминговом канале "Megogo Футбол 1", который также доступен на платформе Volia TV.

Видео дня

В России поклонники команд смогут следить за противостоянием с помощью сервиса "ОККО Спорт".

ПРОГНОЗ НА БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

Фаворитом встречи считаются гости. Ставки на победу мадридской команды принимаются с коэффициентом 2,37.

Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Барселоны" достигают уровня 2,65.

СУДЬИ НА МАТЧ БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

Обслуживаться поединок доверили бригаду, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Помогать ему будут лайнсмены Рауль Мартинес и Хосе Гарсия, роль четвертого рефери исполнит Хосе Мартинес Монталбан.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Хосе Гонсалес Гонсалес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Рональд Куман, главный арбитр "Барселоны":

– Не думаю, что будет создано много моментов. Важность будет иметь эффективность. Каждый из нас должен показать свои лучшие стороны в таком матче. Ни мы, ни они не сможем удивить друг друга. Мы знаем, чего ожидать. У них очень опытная команда с великолепными игроками. Для нас будет важно владеть мячом и сдерживать их контратаки. Между командами есть разница в опыте, но у нас также есть опытные игроки. Мы более-менее находимся на одном уровне.

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала":

– Соперничество "Барселоны" и "Реала" очень велико, и качество наших игр очень хорошее. Я никогда не выигрывал Эль-Класико, так что пора уже. Но это такие же три очка, как и другие, необходимые для победы в Ла Лиге. Мои чувства такие же, как те, которые я испытывал, когда Криштиану и Месси были на поле в дерби. Это особенная игра. Теперь есть другие игроки, и для меня молодежь "Барселоны" исключительна.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Барселона": тер Штеген – Роберто, Пике, Гарсия, Альба – де Йонг, Бускетс, Гави – Дест, Депай, Фати

"Реал": Куртуа – Начо, Милитао, Алаба, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

"Реал" перед стартом тура занимал второе место в первенстве, набрав 15 очков. "Барса" же расположилась на седьмой строчке, добыв на два пункта меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" обыграла киевское "Динамо" в Лиге чемпионов накануне Эль-Класико. А "Реал" разбил донецкий "Шахтер" 5:0.