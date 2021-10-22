Где смотреть онлайн 'Барселона' – 'Реал': расписание трансляций Эль-Класико

Каталонская "Барселона" в центральном матче 10-го тура чемпионата Испании примет на своем поле мадридский "Реал". Принципиальные соперники сойдутся друг с другом в воскресенье, 23 октября.

Встреча состоится на поле стадиона "Камп Ноу". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Реал". Начало игры – в 17:15 по киевскому времени.

В Украине увидеть поединок можно будет на стримминговом канале "Megogo Футбол 1", который также доступен на видеоплатформе Volia TV.

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В России поединок также не будет показан по ТВ. Его трансляцию проведет сервис "Окко Спорт".

Хозяева поля неудачно начали новый сезон, и пока идут на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе "Барселоны" 15 очков.

Впрочем, "Реал" хоть и располагается на втором месте, но опережает соперника всего на два балла. При этом обе команду имеют по одному матчу в запасе.

Накануне очного противостояния соперники обыграли в Лиге чемпионов украинские клубы. Каталонцы минимально переиграли "Динамо" (1:0), а "Реал" в Киеве разнес "Шахтер" (5:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, соцсети возмутились игрой киевского "Динамо" в матче с "Барселоной", назвав "бело-синих" дворовой пародией на футбол.