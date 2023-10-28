'Реал' на последней минуте обыграл 'Барселону' в Эль-класико. Видео

Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" в 11-м туре чемпионата Испании. 255-е Эль-класико на Олимпийском стадионе в столице Каталонии завершилось со счетом 1:2.

"Сине-гранатовые" с первых минут устроили штурм ворот Кепы Аррисабалаги, забив гол уже на 6-й минуте. Защитники "Реала" не смогли перехватить несильную вертикальную передачу и Илкай Гюндоган открыл счет в матче.

"Барселона" продолжала давить, создавая моменты, попала в штангу, но мяч упорно не шел в рамку.

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После перерыва рисунок игры поменялся. Уже гости владели инициативой и смогли на 68-й минуте сравнять счет. Точный удар Джуда Беллингема не оставил шансов тер Штегену.

Оставшееся время обе команды атаковали, но успеха смогли добиться подопечные Карло Анчелотти. На 2-й добавленной минуте все тот же Беллингем замкнул прострел от Луки Модрича.

Эта победа позволила "Реалу" набрать 28 очков и вновь возглавит турнирную таблицу в Ла Лиге. "Барселона" идет третьей (24 пункта).

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