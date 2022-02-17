'Барселона' ушла от поражения в спорном матче Лиги Европы

Каталонская "Барселона" сыграла вничью с итальянским "Наполи" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы. Самый ожидаемый матч этого турнира завершился со счетом 1:1. Свой гол каталонцы забили с пенальти после того, как судья воспользовался просмотром ВАР.

Хозяева сразу заиграли первым номером, практически не позволяя ничего сделать сопернику. В те редкие моменты когда "Барселона" теряла мяч, она сразу устраивала серьезный прессинг, почти сразу возвращая круглый снаряд.

На 24-й минуте "Наполи" огрызнулись очень опасным контрвыпадом и лишь профессионализм тер Штегена спас хозяев от гола.

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Итальянцы продолжали действовать на контратаках, и на 29-й минуте добились успеха. Эльмас уложил на замахе защитника, выкатил под удар Зелиньски, немецкий голкипер смог отразить "выстрел" в упор, но поляк со второй попытки вогнал мяч под перекладину.

После перерыва каталонцы бросились отыгрываться и добились успеха на 59-й минуте. В достаточно спорной ситуации арбитр посчитал, что игра рукой Жуана Жезуса спасла ворота от гола и назначил пенальти.

11-метровый удар четко реализовал Ферран Торрес.

Окрыленные успехом "Барса" устроила настоящий штурм на ворота Мерета. Опаснейшие ситуации возникали одна за одной, но счет так и не изменился.

Ответная игра состоится 24 февраля в Неаполе.

"Барселона" Испания – "Наполи" Италия 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 29 Зелиньски, 1:1 – 59, пенальти Ферран Торрес.

Барселона – тер Стеген, Мингеса (Дест, 81), Пике, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Бускетс, 65), Нико Гонсалес (Гави, 65), Педри, Обамеянг (де Йонг, 86), Траоре (Дембеле, 65), Ферран Торрес.

Наполи – Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Жезус, Зелиньски (Демме, 80), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Малькюи, 84), Элмаз (Мариу Руй, 85), Инсинье (Унас, 72), Осимхен (Мертенс, 80).

Предупреждения: Замбо-Ангисса (39), Фабиан Руис (70), Мерет (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лиге чемпионов состоялись первые встречи 1/8 финала. ПСЖ смог вырвать победу у "Реала", а "Интер" уступил на своей площадке "Ливерпулю".