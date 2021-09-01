"Барселона" и "Атлетико" провернули громкую сделку перед закрытием трансферного окна

"Барселона" отдала звездного нападающего Антуана Гризманна в аренду "Атлетико" прямо перед закрытием трансферного окна. Француз уже выступал за "матрасников" с 2014 по 2019 год, прежде чем перейти в каталонский клуб за 120 миллионов евро.

Как сообщается на официальном сайте мадридцев, футболист проведет в команде весь нынешний сезон. У "Атлетико" есть возможность продлить аренду Гризманна еще на год.

Француз является пятым лучшим бомбардиром в истории "матрасников" со 133 голами в 257 матчах. Также в его активе 50 результативных передач.

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Показав яркую игру за мадридский клуб, Антуан не сумел проявить себя в "Барселоне". В СМИ ходили слухи о его конфликте с главной звездой Лионелем Месси, а его выступления на поле оставляли желать лучшего.

За 102 матча в составе каталонцев Гризманн забил 35 голов и отдал 17 результативных передач.

Согласно информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Атлетико" договорился с "сине-гранатовыми" об аренде нападающего с обязательством выкупа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в летнее межсезонье произошло несколько громких трансферов. Сначала легенда "Барселоны" Месси перешел в ПСЖ в качестве свободного агента, а затем Криштиану Роналду был продан из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".